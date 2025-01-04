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دين ودنيا

الأزهر للفتوى يوضح فضائل شهر رجب والأعمال المستحبة فيه (فيديو)

الشيخ يوسف محمد،
الشيخ يوسف محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى

 أكد الشيخ يوسف محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن  شهر رجب من الأشهر الحرم، التي نبه  النبي - صلى الله عليه وسلم-  على أن اغتنامها في طاعة الله - سبحانه وتعالى. 

وأشار إلى أن اسم “رجب” من الترجيب وهو التعظيم، كما أن  الأشهر الحرم من الأشهر التي يتجلى فيها المولى - سبحانه وتعالى - على عباده باليمن والبركات، حيث يضاعف فيها الأجر والثواب.

 

الأعمال المستحبة في شهر رجب 

وأضاف  الشيخ يوسف محمد  لـ “فيتو” أن شهر رجب يعد بوابة المؤمن لدخول شهر رمضان، فينبغي للعاقل أن يستعد للشهر الكريم من بداية رجب، وعلى المسلم أن يحافظ على الفرائض ويكثر من النوافل.

وأوضح عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن على المسلم أن يكثر من الصيام في شهر رجب لأنه من أحب العبادات إلى المولى - سبحانه وتعالى.

 

ما حكم الصيام في شهرِ رجب؟

 وفي وقت سابق ورد سؤال إلى مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية يقول فيه صاحبه:" ما حكمُ الصِّيَامِ في شهرِ رجب؟ ".

 وجاء رد المركز على هذا السؤال كالتالي: شهر رجب من أشهر الله الحرم التي يحسن بالمسلم فيها أن يكثر من الأعمال الصالحة؛ لما للعمل الصالح فيها من الثواب الجزيل، وقد ورد في سنن أبي داود بسنده عن أبي مجيبة الباهلية أو عمها رضي الله عنه مرفوعًا: «صُم من الحُرُمِ واترك»، وفي سنن النسائي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله ما أراك تصوم شهرًا من الشهور ما تصوم من شعبان! قال: «ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان..» الحديث.


قال الإمام الشوكاني: (ظاهر قوله في حديث أسامة.. أنه يستحب صوم رجب؛ لأن الظاهر أن المراد أنهم يغفلون عن تعظيم شعبان بالصوم كما يعظمون رمضان ورجبًا به) اهـ.


وعليه: فالصوم في شهر رجب مُباح، بل هو مُستحب، وليس هناك ما يمنع من إيقاع العبادة -أيِّ عبادة- في أي وقت من العام إلا ما نص الشرع الشريف على منعه وفق الضوابط والأحكام الفقهية المُستقرة، والله تعالى أعلى وأعلم.

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