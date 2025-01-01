مع بداية رجب، فضل الأشهر الحرم وما ينبغي على المسلم فعله فيها (فيديو)

أوضح الشيخ يوسف محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن من رحمة الله لعباده هو أن جعل لهم أوقاتا يضاعف فيها الأجر والثواب، ومن هذه الأوقات هي أشهر الحرم، التي ذكر المولى عز وجل فضلها في كتابه الكريم.

وأشار إلى أنه ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: “إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ”، وأشار إلى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أوضح أن تلك الشهور هي “ذو القعدة، وذي الحجة، والمحرم، ورجب".

مظاهر تعظيم الأشهر الحرم

وأضاف “يوسف” لـ“فيتو” أن من مظاهر تعظيم تلك الأشهر الحرم هو الامتناع عما حرمه - المولى عز وجل-، المواظبة على طاعة - المولى عز وجل.

ما حكم الصيام في شهرِ رجب؟

وفي وقت سابق ورد سؤال إلى مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية يقول فيه صاحبه:" ما حكمُ الصِّيَامِ في شهرِ رجب؟ "، وجاء رد المركز على هذا السؤال كالتالي:



شهر رجب من أشهر الله الحرم التي يحسن بالمسلم فيها أن يكثر من الأعمال الصالحة؛ لما للعمل الصالح فيها من الثواب الجزيل، وورد في سنن أبي داود بسنده عن أبي مجيبة الباهلية أو عمها رضي الله عنه مرفوعًا: «صُم من الحُرُمِ واترك»، وفي سنن النسائي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله ما أراك تصوم شهرًا من الشهور ما تصوم من شعبان! قال: «ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان..» الحديث.

قال الإمام الشوكاني: (ظاهر قوله في حديث أسامة.. أنه يستحب صوم رجب؛ لأن الظاهر أن المراد أنهم يغفلون عن تعظيم شعبان بالصوم كما يعظمون رمضان ورجبًا به) اهـ.

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