الثلاثاء 14 يناير 2025
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حوادث

عرض جثة طفل عثر عليه غارقا في منشأة القناطر على الطب الشرعي

غرق طفل، فيتو
غرق طفل، فيتو

 أمرت نيابة الجيزة بعرض جثة طفل عثر عليه غارقا في نهر النيل بإحدى قرى منشأة القناطر، على الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة.

كما أمرت النيابة باستدعاء أسرة المتوفى للاستماع لأقوالهم، وما إذا كانوا يتهمون أحد بالتسبب في وفاته.

 

غرق طفل في منشأة القناطر

 ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع طفل نتيجة غرقه في قرية تابعة لمنشأة القناطر، بإجراء التحريات تبين أن الطفل أثناء لهوه أمام منزله، سقط في المياه، ولقى مصرعه غرقا.

تم انتشال الجثة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

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نيابة الجيزة منشأة القناطر الطب الشرعي أمن الجيزة

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