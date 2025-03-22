حدث في 22 رمضان، سنة 277 هـ، مولد عبد الرحمن الناصر ثامن حكام الدولة الأموية في الأندلس

في مثل هذا اليوم، 22 رمضان من عام 277هـ، 11 يناير من سنة 891م، ولد عبد الرحمن الناصر لدين الله، ثامن خلفاء الدولة الأموية في الأندلس، وأول خلفاء "قرطبة".

ويعد عبد الرحمن الناصر أحد أقوى حكام الدولة الأموية في الأندلس؛ فقد شهد عصره انتصارات وتوسعات للدولة التى أسسها جده عبد الرحمن الداخل.

الناصر لدين الله

هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله صاحب الأندلس، الملقب بالناصر لدين الله، في شهر رمضان.

وتولى الحكم لمدة خمسين سنة وستة أشهر، كان أبيض، أشهل، حسن الوجه، عظيم الجسم، قصير الساقين، كان ركاب سرجه يقارب الشبر، وكان طويل الظهر.

وهو أول من تلقب من الأمويين بألقاب الخلفاء، حيث أطلق على نفسه "أمير المؤمنين"، وخلف أحد عشر ولدا ذكرا، وكان من تقدمه من آبائه يخاطبون ويخطب لهم بالأمير وأبناء الخلائف (الخلفاء).

ثامن حكام الدولة الأموية في الأندلس

عبد الرحمن الناصر لدين الله هو ثامن حكام الدولة الأموية في الأندلس التي أسسها عبد الرحمن الداخل في الأندلس بعد سقوط الخلافة الأموية في دمشق، وأول خلفاء قرطبة بعد أن أعلن الخلافة في قرطبة في مستهل ذي الحجة من عام 316 هجرية.

ويعرف في الروايات الغربية بـ "عبد الرحمن الثالث" تمييزًا له عن جديه عبد الرحمن بن معاوية "عبد الرحمن الداخل"، وعبد الرحمن بن الحكم "عبد الرحمن الأوسط".

إخماد الثورات الداخلية

نجح عبد الرحمن الناصر في إخماد الثورات الداخلية على سلطة الدولة، فاستعاد هيبة الدولة وبسط سلطته على كافة أنحاء دولته، بعد أن كانت سلطة الدولة قد انحسرت في عهد سابقيه في قرطبة ونطاق ضيق حولها.

كما تمكن عبد الرحمن الناصر من تأمين حدود دولته الجنوبية عن طريق السيطرة على الموانئ المقابلة للأندلس في بر المغرب وتقديم الدعم المادي والعسكري لبعض أمراء المغرب لصد مساعي الفاطميين للتوسع غربًا.

ونظرا للاستقرار السياسي والمغانم العسكرية، انتعشت الأندلس في عهد الناصر اقتصاديًا وعسكريًا، مما جعلها وجهة للبعثات الدبلوماسية من أقطار مختلفة تسعى لخطب ود أو طلب الدعم من عبد الرحمن الناصر.

وقال ابن حزم إنه رغم شخصيته الجادة الحازمة، إلا أنه كان أديبا يهوى نظم الشعر، ويقرب الشعراء والأدباء، شغوفا باقتناء نفائس الكتب.

رجل حكيم

كانت شخصية عبد الرحمن مثار إعجاب العديد من المؤرخين الغربين، فقد وصفه المستشرق دوزي: "إن ذلك الرجل الحكيم النابه الذي استأثر بمقاليد الحكم، وأسس وحدة الأمة ووحدة السلطة معًا، وشاد بواسطة معاهداته نوعًا من التوازن السياسي، والذي اتسع تسامحه الفياض لأن يدعو إلى نصحه رجالًا من غير المسلمين، لأجدر بأن يعتبر قرينًا لملوك العصر الحديث، لا خليفة من خلفاء العصور الوسطى".

وبُنيت في عهده مدينة الزهراء بسفح جبل يسمى "جبل العروس"، وقد استمر بناؤها ما يقرب من أربعين عامًا، وعهد عبد الرحمن الناصر لابنه الحكم بأمر الإشراف على بناء تلك المدينة من بعده.

وتوفي فى 350 هـ، 15 أكتوبر 961 من الميلاد، عن عمر ثلاثا وسبعين سنة.



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