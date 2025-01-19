الشيوخ يعلن خلو مقعد النائب الراحل جلال الهريدي

أعلن مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشاربهاء أبو شقة، وكيل المجلس، خلو مقعد الفريق جلال الهريدي، عضو المجلس المعين، رئيس حزب حماة الوطن، والذي وافته المنية يوم 7 يناير الجاري.

إعلان خلو مقعد الراحل جلال الهريدي

وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، تلاوةإخطار وزير الداخلية بوفاة الراحل جلال الهريدي، ثم الوقوف دقيقة حداد على روح الفقيد.

ونعى مجلس الشيوخ، النائب الراحل، مؤكدين أنه أدى دوره على النحو الأمثل، وله مواقف وطنية مشهودة في العديد من مجالات العمل الوطني، حيث كان نموذجا يحتذى به.

ووقف مجلس الشيوخ دقيقة حداد لقراءة الفاتحة ترحما على الراحل جلال الهريدي، عضو المجلس، رئيس حزب حماة الوطن.

كما أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، بعد إعلان خلو المقعد، إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ اللازم.

ونعى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، الراحل جلال الهريدي، مؤكدين أنه كان أبرز أبطال القوات المسلحة، وله بصمات واضحة في الحياة العسكرية المصرية.

ونعى المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، النائب الراحل الفريق جلال الهريدى، عضو المجلس، رئيس حزب حماة الوطن، الذى انتقل إلى جوار ربه بعد أن أدى رسالته وقدم مسيرة حافلة بالعطاء والجهد الدؤوب والاخلاص لقضايا وطنه.

وقال وكيل الشيوخ في بداية الجلسة: كان ــ رحمه الله ــ أحد أبطال القوات المسلحة البواسل، حيث أسس سلاح الصاعقة، وشارك فى العديد من الحروب التي خاضتها مصر.

وأشار إلى أنه أثرى كذلك الحياة السياسية والبرلمانية بمواقفه الوطنية المشهودة، وكفاحه المشرف فى العديد من مجالات العمل الوطنى، وكان نموذجًا يحتذى به فى خدمه بلاده وتفانيه فى الجهد والعمل فى كافة المواقع التي شغلها طوال حياته.

وتقدم أبو شقة، بخالص العزاء إلى أسرة الراحل جلال الهريدي، وتلاميذه ومحبيه، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُنزله منازل الأبرار والصالحين، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما نعت الحكومة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الراحل جلال الهريدي، وتقدم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالعزاء لأسرة الراحل ولحزب حماة الوطن.

كما نعى شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الراحل جلال الهريدي، مؤكدا أن أثرى الحياة العسكرية والسياسية من خلال تواجده في العديد من القواعد.

ووجه العزاء لمجلس الشيوخ، وحزب حماة الوطن، وأسرة الفقيد الراحل جلال الهريدي.

ونعت الهيئات البرلمانية للأحزاب في مجلس الشيوخ، الراحل جلال الهريدي، مؤكدين أنه قام بدوره على النحو الأكمل، وأدى رسالته في كل موقع تواجد فيه.

مصير مقعد الراحل جلال الهريدي

ومن الجدير بالذكر أن النائب الراحل جلال الهريدي، نائب معين بقرار من رئيس الجمهورية، ومن المتوقع ألا يتم شغل المقعد، نظرا لاقتراب موعد انتهاء مدة مجلس الشيوخ الحالي، والمقرر في شهر يوليو المقبل.

وفاة الفريق جلال الهريدي

وبرحيل الفريق جلال الهريدي، وصل عدد الوفيات في مجلس الشيوخ إلى 12 حالة، حيث سبقه إلى جوار ربه في يوليو الماضي، النائب حمادة القرشي، عضو المجلس عن دائرة ديروط، بعد معاناة قصيرة مع المرض.

وفاة النائب عبد الخالق عياد

وتوفي النائب حمادة القرشي، عضو مجلس الشيوخ عن دائرة ديروط، بعد معاناة قصيرة مع المرض.

وضمت قائمة وفيات مجلس الشيوخ، النائب الراحل علي عطوة، والذي أعلن المجلس، خلو مقعده في جلسة الأحد 3 مارس الماضي.

حصيلة وفيات مجلس الشيوخ

وسبقه النائب الراحل محمود بكري، وقبله بأيام المستشار عبد الله عصر، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس.

وشهد مجلس الشيوخ، وفاة كلا من اللواء مصطفى كامل، النائب عبد الحي عبيد، وقبله الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، النائب إبراهيم حجازي، الدكتور أحمد عبد العزيز، واللواء فاروق مجاهد، نائب رئيس حزب حماة الوطن.

ضوابط شغل المقعد الشاغر داخل مجلس الشيوخ

ونظم قانون مجلس الشيوخ، رقم 141 لسنة 2020، واللائحة الداخلية للمجلس، ضوابط شغل المقاعد في حال خلوها نتيجة الوفاة.

قانون مجلس الشيوخ

وتنص المادة (30) من قانون مجلس الشيوخ على: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.

لائحة مجلس الشيوخ

وتنص المادة 256 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.

وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس ذلك، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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