الأحد 19 يناير 2025
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خارج الحدود

القناة 12 الإسرائيلية: شاحنات المساعدات ستدخل قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم

معبر كرم أبو سالم،
معبر كرم أبو سالم، فيتو

أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن شاحنات المساعدات ستبدأ بعد قليل في الدخول إلى قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم.

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أعلنت رسميا دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ.

 إسرائيل تعلن دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ

وجاء إعلان إسرائيل دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ رسميًا بعد أن أعلنت حركة حماس عن أسماء الأسرى الثلاث  المقرر الإفراج عنهم. 

 قال الناطق باسم  كتائب القسام أبو عبيدة أن كتائب القسام قررت الإفراج اليوم عن الأسرى الصهاينة رومي جونين وإميلي دماري ودورون شطنبر خير.

إسرائيل استلمت قائمة الأسيرات الـ3 المتوقع الإفراج عنهن

وكانت وسائل إعلام اسرائيلية قالت إنه سيتم الإعلان عن أسماء الأسيرات والصفقة ستنفذ اليوم، بينما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع، أن  قائمة أسماء المختطفات الـ3 المفترض الإفراج عنهن اليوم تسلم الآن للوسطاء.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر رفيعة بأن إسرائيل استلمت قائمة الأسيرات الـ3 المتوقع الإفراج عنهن اليوم.

نتنياهو يحذر بعدم وقف إطلاق النار لهذا السبب 

وقبل وقت سابق حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار قبل استلام أسماء المحتجزين الإسرائيليين المتوقع الإفراج عنهم.

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