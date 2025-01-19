استدعاء أسرة طفل سقط من أعلى عقار في العجوزة

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في سقوط طفل من أعلى عقار في العجوزة، مما أسفر عن مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

وبإجراء التحقيقات تبين أن الضحية يبلغ من العمر ما يقرب من 5 سنوات، اختل توازنه أثناء لهوه، مما أسفر عن سقوطه ومصرعه.

وأمرت النيابة بعرض الجثة علي الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة، والتصريح بدفن الجثة عقب ذلك، واستدعاء أسرة المتوفى لسماع أقواله.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

تلقى المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، بلاغا يفيد سقوط طفل من عقار، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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