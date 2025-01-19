بدء فرز مستندات المتقدمين لـ"سكن لكل المصريين"، وإتاحة رفع الملفات خلال فترة التظلمات للمتخلفين

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن غلق إعلان سكن لكل المصريين5 مع انتهاء مهلة رفع المستندات والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.



وأوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن إعلان سكن لكل المصريين5 شهد إقبالًا كبيرًا، حيث بلغ إجمالي من قاموا بشراء كراسة الشروط 762 ألف مواطن، وسدد 589 ألف مواطن مقدمات جدية الحجز، بينما سجل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق 571 ألف مواطن، أي نحو ٩٧% ممن سددوا مقدمات جدية الحجز قاموا برفع مستنداتهم عبر الموقع الإلكتروني.

وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه سوف يتاح التسجيل ورفع المستندات عبر الموقع الإلكتروني خلال فترة التظلمات، وذلك للمواطنين الذين اشتروا كراسات الشروط ولم ينجحوا في التسجيل ورفع مستنداتهم خلال فترة الإعلان.

وأضافت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أتاح سحب مقدمات جدية الحجز للمواطنين الراغبين في العدول عن طلباتهم منذ يوم الأربعاء الماضي ١٥ يناير ٢٠٢٥، وذلك من مكاتب البريد المميكن، وبلغ عدد المواطنين الذين سحبوا مقدمات جدية الحجز 392 مواطنًا.



وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أنه يجب على المواطنين الاحتفاظ بإيصال سحب مقدم جدية الحجز، حيث يتم إعطاء الأولوية بالإعلانات التالية للحاجزين بهذا الإعلان والمستردين لمبلغ جدية الحجز في المواعيد المقررة، وذلك شريطة تقديم إيصال يفيد استرداد مقدم جدية الحجز في الإعلان، وفقًا لما ورد بكراسة الشروط.



وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه سوف يتم البدء في فرز ملفات المواطنين المتقدمين للحصول على وحدة سكنية ضمن إعلان سكن لكل المصريين5، تمهيدًا لإعلان موقف كل مواطن مسجل، على أن يتم فتح باب التظلمات بعد ذلك.



كما أوضحت مي عبد الحميد أنه يتم إخطار المواطنين المرفوضين (غير المنطبق عليهم شروط الإعلان) بعد انتهاء فترة التظلمات بسحب المبالغ المسددة بالبريد خلال 14 يومًا من تاريخ إعلانه بالرفض، ويتم إخطار المواطنين الذين لم تتح لهم وحدات (خارج الأولوية) بعد انتهاء فترة التظلمات في حالة التقدم على وحدات سكنية، ولم يتمكنوا من حجز وحدات سكنية أثناء الفترة المخصصة لذلك وقاموا بسداد مبلغ مقدم جدية الحجز يتم إخطارهم بسحب المبالغ المسدة بالبريد خلال 30 يومًا من تاريخ إعلانه.



وأكدت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سوف يطبق نظام الأولويات، وذلك وفقًا لما ورد في كراسة الشروط، حيث يتم تطبيق نظام الأولويات في حالة زيادة عدد المتقدمين الحاجزين من العملاء منخفضي الدخل عن عدد الوحدات المتاحة، أو زيادة عدد العملاء من متوسطي الدخل من ذوي الهمم فقط عن (نسبة 5%) من عدد الوحدات المتاحة بالمراكز/ المدن المعلن عنها، وتكون الأولوية للمتزوج ويعول، ثم الأرملة/الأرمل ويعول، ثم المطلقة/المطلق ويعول، ثم المتزوج ولا يعول، ثم الأعزب ويشمل (المطلق ولا يعول، الأرمل ولا يعول، الأرملة ولا تعول، المطلقة ولا تعول)، وتكون الأولوية للأسرة الأقل عددًا (في حالة المتزوج/ الأرمل/ المطلق الذي يعول)، وفي حالة تساوي العدد تكون الأولوية للأكبر سنًا.



وأضافت أنه يمكن معرفة المزيد من المعلومات من خلال المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع "فيسبوك" من خلال الرابط التالي""، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي:، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع ثريدز عبر الرابط، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق،، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط

وكذلك القناة الرسمية للصندوق عبر تيك توك عبر رابط أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.

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