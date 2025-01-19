حملة موسعة على شقق الإسكان الاجتماعي المخالفة بأكتوبر الجديدة

شنت وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي بالتنسيق مع المهندس محمد عبد المقصود رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر الجديدة وشرطة التعمير حملة موسعة على الوحدات المخالفة بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة زهراء اكتوبر الجديدة (٨٠٠ فدان سابقا).



وأسفرت الحملة عن تحرير عدد ٧٢ محضر للوحدات المخالفة ومن ثم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.

كما ناشد جهاز المدينة قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها إلا بعد مرور مدة الحظر القانوني وأنه سيتم الضرب بيد من حديد على كافة الوحدات المخالفة لذلك مع استمرار متابعة لجنة الضبطية القضائية بمرورها الدوري لوحدات مشروع الإسكان الإجتماعي بمختلف أحياء المدينة.

اهتمام الدولة بتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عددًا من المطورين العقاريين والكيانات العاملة بإقليم الساحل الشمالي الغربي، لبحث فرص التعاون، ومتابعة معدلات التنمية، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة.

وفي مستهل اللقاء، أكد المهندس شريف الشربيني، أن الاجتماع يأتي في إطار اهتمام الدولة بتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي، مشيرا إلى اننا نستهدف وجود تكامل بين المشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة، بجانب رؤية الدولة المصرية لتنمية المنطقة بالكامل.

وأكد وزير الإسكان ضرورة الاهتمام بالمكون الفندقي في القطاعات التنموية المستهدفة، وذلك فى ضوء الإقبال الكبير الذى شهده الساحل الشمالى فى الآونة الأخيرة، وزيادة عدد السياح الوافدين، بما يدعم توجه الدولة لزيادة القدرة من الغرف الفندقية بطول الساحل الشمالى الغربى، موجها بوضع برنامج زمني لتنفيذ هذه الفنادق وفقا لأعلى المستويات.

واستعرض الاجتماع عددا من الأفكار والمقترحات لتعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة ووجود تكامل بين المشروعات والنطاقات التنموية بالمنطقة، بالإضافة إلى تنفيذ ممشى للزائرين يربط بين المشروعات بالمنطقة به كافة الخدمات المتاحة، كما تم استعراض الأراضي المقترحة للتنمية المستقبلية.

من جانبهم قدم كبار المطورين الموجودين الشكر للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، على الفكر المتطور للوزارة في تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي، مستعرضين عددا من الاقتراحات والطلبات التي من شأنها التيسير لدفع عجلة العمل وتنفيذ المشروعات بهذه المنطقة.

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس جمعية المستثمرين بمدينة 6 أكتوبر، وعددا من أعضاء الجمعية لاستعراض طلباتهم ومقترحاتهم، وذلك بحضور مسئولي الوزارة.

واستهل المهندس شريف الشربيني، اللقاء بالترحيب بالحضور، مستعرضًا المشروعات التي تم ويجري تنفيذها بقطاع المرافق والطرق بالمناطق الصناعية بعددٍ من المدن الجديدة، ولاسيما بمدينتى 6 أكتوبر والعاشر من رمضان، وغيرهما من المدن، بجانب الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الوزارة للتيسير على المستثمرين.

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