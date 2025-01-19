الإسكان تطرح وحدات تجارية للبيع بالمزاد العلني

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح جديد للوحدات التجارية للبيع بالمزاد العلني.

وتطرح بمدينة العاشر من رمضان 23 محل تجاري وصيدلية بمساحات تتراوح ما بين 15 - 58 مترا مربعا.

وتعقد جلسة المزاد العلني يوم 18 فبراير المقبل.

تفقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" محور منخفضي الدخل، وموقع مشروع ردم البرك العشوائية وغير المنتظمة بالمدينة، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس الجهاز، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للمشروعات ودفع معدلات التنفيذ.

وتابع الوزير خلال الجولة الأعمال الجاري تنفيذها لـردم البرك العشوائية وغير المنتظمة، وأشار المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إلى أن قطـاع المرافق شمل الأعمال الجاري تنفيذها لردم البرك العشوائية وغير المنتظمة، حيث تم تسوية وردم البركة العشوائية الموجودة بجوار محطة الصرف 4، وتم تنفيذ خط 600مم بطول حوالي 850 مترا مع تهذيب وتعميق حوض الطوارئ القائم، وكذا تشمل الاعمال منطقة تجمع المياه من فائض خط الانحدار 1200مم، حيث تم ردم الخور، وتنفيذ خط قطر 700مم بطول 1700 متر تقريبا كحل عاجل "بداية من المطبق وحتى المجرى المائي المكشوف المؤدى إلى رافع المياه المعالجة إلى مصرف بلبيس"، وجارٍ تنفيذ خط 1600 مم بديلًا للخط 1200مم لاستيعاب التصرفات الزائدة للمنطقة الصناعية الثقيلة، كما تشمل مشروعات المرافق بالمناطق الصناعية مشروع التوسعة لاستيعاب الفائض من البركة اللاهوائية رقم 3.

كما تفقد وزير الإسكان وحدات "سكن لكل المصريين" محور منخفضي الدخل بمنطقة شرق حي الأندلس، حيث تم الوقوف على تقدم العمل في 125 عمارة سكنية، تضم 3000 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا مربعًا، متابعا الجدول الزمني لتسليم الوحدات.

وخلال الجولة، أشاد الوزير بمستوى تنفيذ العمارات والوحدات بالمشروع، موجها بوضع لافتات تعريفية وإرشادية بالمشروع توضح اماكن الخدمات واسم الحي والمناطق، وكذا الاهتمام بالمسطحات الخضراء وضبط شبكات الري بها.

متابعة موقف تنفيذ عدد من المشروعات المتنوعة

وعقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا في مستهل جولته بمدينة العاشر من رمضان، بمقر جهاز المدينة، لاستعراض ومتابعة موقف تنفيذ عدد من المشروعات المتنوعة، بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس الجهاز، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للمشروعات ودفع معدلات التنفيذ.

وأكد المهندس شريف الشربيني اعتزازه بمدينة العاشر من رمضان فهي من أفضل المدن الجديدة، مشيرا إلى أنه سيقوم بجولة موسعة بعدد من المشروعات بالمدينة، حيث أن المدينة حدث بها حراك كبير خلال الفترة الماضية، وتتضمن عددا من المشروعات الاستثمارية الضخمة، لافتا إلى أن المدينة استفادت كثيرا من وجود العاصمة الإدارية الجديدة بقطاع شرق القاهرة.

كما تابع وزير الإسكان الموقف التنفيذي لخطة رفع كفاءة المرافق بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، وفي هذا الصدد أكد الوزير ضرورة المتابعة الدورية والميدانية لكافة الأعمال بالمشروعات الجارية مع وضع جدول زمني للانتهاء منها.

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