الأحد 19 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

شوه سمعتي بالمخدرات، اعترافات صادمة للمتهم بقتل شاب في السلام

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أدلى عامل متهم بقتل شاب طعنا بسلاح أبيض، بسبب رفض الأخير زواج الأول بإحدى أقاربه لتعاطيه المخدرات بدائرة قسم شرطة السلام، باعترافات تفصيلية أمام نيابة السلام.


وقال المتهم إنه أراد الزواج بقريبة المتهم وتقدم لخطبتها أكثر من مرة لأنه يحبها ولكن في كل مرة كان يقابل طلبه بالرفض.

وأضاف المتهم أنه عندما أرسل إلى أسرة الفتاة رسالة لكي يعرف سبب الرفض أخبروه بأن قريبهم يقول عنه أنه سيء السلوك ويتعاطي المخدرات.


وأوضح المتهم أنه ذهب إلى المجني عليه لمعاتبته وإبلاغه أن كلامه ليس صحيحا فقال له الأخير: " مش هجوزهالك لو عملت إيه " فنشبت بينهما مشاجرة قام علي اثرها بطعنه بسلاح أبيض فأسقطه قتيلا.

وأشار المتهم الي أن  المجني عليه كان يسعي لتشويه سمعته  والإساءة إليه.


كان تلقى قسم شرطة السلام بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة في الشارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين العثور على جثة (محمود. أ) مصابًا بعدة طعنات في الصدر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة (م. ع) عامل بسبب رفض المجني عليه زواج الأول من فتاة تربطه بها صلة قرابة بسبب  تعاطيه المخدرات.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة السلام قسم شرطة السلام النيابة العامة

مواد متعلقة

ننشر أول صورة للمتهم بقتل زوجته في بورسعيد

ضبط المتهم بقتل زوجته بالسلام الجديد في بورسعيد

حبس عامل متهم بقتل شاب في السلام
ads

الأكثر قراءة

أول إجراء من الخطيب بشأن أزمة مترجم كولر

كتائب القسام تكشف أسماء الأسيرات الثلاث المقرر إطلاق سراحهن

صاحبة الـ 78، سر الهجوم على نادية الجندي بعد ظهورها في joy awards وتصدرها التريند (صور)

بعد سريان الهدنة، شهداء ومصابون في غارة إسرائيلية جديدة على شمال غزة

الاحتلال الإسرائيلي يعلن دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ رسميًا

تفسير حلم شرب الماء البارد في المنام وعلاقته بتحسين الأحوال المادية

لحظة انسحاب أرتال عسكرية من لواء جفعاتي وعودة النازحين لشمال غزة (فيديو)

مع بدء موعد الهدنة، حماس تنشر عناصر شرطتها في شوارع غزة

منوعات

المزيد

عاصفة شتوية تدفع حكام عدد من الولايات الأمريكية لإعلان حالة الطوارئ

روسيا تطلق أول ترام بدون سائق في موسكو

توقف تيك توك عن العمل في الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيس الإيفواري يتوج بجائزة إفريقيا لتعزيز السلم 2025

المزيد

خدمات

المزيد

وظائف السكك الحديدية 2025.. الخطوات وشروط التقديم

استقرار أسعار السكر في السوق اليوم السبت 18-1-2025

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم السبت 18-1-2025

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم السبت 18-1-2025

المزيد
ads

انفوجراف

أسباب إحالة منى فاروق للمحكمة الاقتصادية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شرب الماء البارد في المنام وعلاقته بتحسين الأحوال المادية

ما هي الصافنات الجياد، وعلاقتها بالنبي سليمان؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 19 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية