شوه سمعتي بالمخدرات، اعترافات صادمة للمتهم بقتل شاب في السلام

أدلى عامل متهم بقتل شاب طعنا بسلاح أبيض، بسبب رفض الأخير زواج الأول بإحدى أقاربه لتعاطيه المخدرات بدائرة قسم شرطة السلام، باعترافات تفصيلية أمام نيابة السلام.



وقال المتهم إنه أراد الزواج بقريبة المتهم وتقدم لخطبتها أكثر من مرة لأنه يحبها ولكن في كل مرة كان يقابل طلبه بالرفض.

وأضاف المتهم أنه عندما أرسل إلى أسرة الفتاة رسالة لكي يعرف سبب الرفض أخبروه بأن قريبهم يقول عنه أنه سيء السلوك ويتعاطي المخدرات.



وأوضح المتهم أنه ذهب إلى المجني عليه لمعاتبته وإبلاغه أن كلامه ليس صحيحا فقال له الأخير: " مش هجوزهالك لو عملت إيه " فنشبت بينهما مشاجرة قام علي اثرها بطعنه بسلاح أبيض فأسقطه قتيلا.

وأشار المتهم الي أن المجني عليه كان يسعي لتشويه سمعته والإساءة إليه.



كان تلقى قسم شرطة السلام بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة في الشارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين العثور على جثة (محمود. أ) مصابًا بعدة طعنات في الصدر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة (م. ع) عامل بسبب رفض المجني عليه زواج الأول من فتاة تربطه بها صلة قرابة بسبب تعاطيه المخدرات.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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