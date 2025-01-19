السكرتير العام للمنظمة البحرية الدولية يزور الأكاديمية العربية بالإسكندرية غدًا

يزور ارسينيو دومنيجيز السكرتير العام للمنظمة البحرية الدولية imo غدا الاثنين مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.



ومن المقرر أن يلتقي السكرتير العام للمنظمة البحرية الدولية، بالدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، كما يقوم بجولة تفقدية بالمقر الرئيسي بأبي قير، لقاء مع طلاب كلية النقل البحري والتكنولوجيا.

والجدير بالذكر، نظمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ندوة تحت عنوان "دور الأكاديمية في دعم ورعاية ذوي الهمم"، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الوعي ودعم الفئات الخاصة في المجتمع.

شهدت الندوة حضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية الدكتورة إيناس برسوم مستشار رئيس الأكاديمية لشئون الطلاب، والدكتور ياسر الشامي عميد شئون الطلاب بفرع القرية الذكية، الدكتور أمنية درويش مدير إدارة التنمية المستدامة بالأكاديمية، حيث تم تناول العديد من المواضيع المتعلقة بكيفية تقديم الدعم والخدمات لذوي الهمم.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية، على أهمية دور الجامعات في دعم ذوي الهمم، وقال: “إن الأكاديمية ملتزمة بتوفير بيئة تعليمية شاملة تدعم جميع الطلاب، بما في ذلك ذوي الهمم”.

وأضاف «عبد الغفار»:" نحن نؤمن بأن التعليم حق للجميع، ونسعى جاهدين لتقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة لضمان نجاحهم الأكاديمي والاجتماعي".

وأضاف رئيس الأكاديمية، " نعمل على تطوير برامج تعليمية إلى جانب توفير الدعم النفسي والاجتماعي، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية تهدف إلى تعزيز مهارات وتمكين ذوي الهمم من الاندماج في المجتمع".

من جانبها قالت الدكتورة أمنية درويش مدير إدارة التنمية المستدامة بالأكاديمية، "نحتفل اليوم بأبنائنا وزملائنا من أصحاب القدرات الخاصة المتميزون على مختلف الأصعدة وفى العديد من المجالات، بهم لدورهم الرائد والهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر والدول العربية بل والعالم... لعام 2030".

وأوضحت "درويش" أن الأكاديمية سعت منذ نشأتها إلى أن تكون منظمة عربية متخصصة في التعليم والتدريب والبحث العلمي لكل الدول العربية -، وأولت منذ تولي الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئاستها عام 2011 اهتمامًا بالغا لدعم ودمج أولادنا وزملائنا من ذوي القدرات الخاصة، مؤكدة حرص الاكاديمية على خلق بيئة تعليمية وعملية صحية وملائمة تمكنهم من الحصول على كافة سبل الرعاية التي تؤدي الى تحقيق التفوق والتميز العلمي والرياضي والثقافي.

وأضافت أن هذا الاهتمام انعكس فى التصنيفات العالمية حيث حققت الأكاديمية إنجازات بارزة وفقا لتصنيف Times For Higher والذي يعد أهم المؤشرات Education Impact Ranking العالمية التي تقوم على قياس مدى تأثير التعليم العالي على تنمية المجتمعات من خلال تقييم قدرة الجامعات على تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبع عشرة.

ووفقا لأحدث النتائج لتصنيف التايمز الخاص بالمنطقة العربية لعام 2024 والذي ظهرت نتائجه في أوائل الشهر الجاري - فقد حققت الأكاديمية المركز السابع محليا والمركز ( الرابع والستون ( 46 عربيا من بين 351 (ثلاثمائة وواحد وخمسين) جامعة عربية مشاركة السادس والعون.

أما وفقا لآخر تصنيف دولي بالتايمز والذي ظهرت نتائجه يونيو 2024 فقد حصلت الأكاديمية هذا العام على المركز الأول على مستوى مصر في اربع اهداف هم:

الهدف الرابع - الخاص بجودة التعليم، الهدف السابع - الخاص بتوليد طاقة نظيفة وترشيد الاستهلاك- ،الهدف الثامن العمل اللائق والنمو الاقتصادي والهدف الرابع عشر الخاص بالحياة البحرية.

كما أحرزت المركز الثالث في تحقيق كافة الأهداف بشكل عام على الجامعات المصرية والمركز التاسع عشر من أصل 292 مائتان واثنان وتسعين ( جامعة عربية. كما احتلت المركز (ثلاثمائة وستة 306 من إجمالي (ألف تسعمائة ثلاثة وستين) 1963 جامعة على مستوى العالم.

وقالت يأتي احتفالنا اليوم لتحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة وهم: الهدف الرابع: الخاص بجودة التعليم، الهدف الخامس الخاص بالمساواة بين الجنسين، الهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، الهدف العاشر: الحد من أوجه عدم المساواة، الهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

وختمت كلمتها متقدمة بالشكر الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس لحرصه الدائم على مشاركة أبناء الأكاديمية في كافة الأنشطة والفاعليات والمبادرات التي تعقدها الأكاديمية.



وخلال الندوة تم استعراض تجارب ناجحة من قبل الخريجة سما رامي والطالبة فرح عماد.

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