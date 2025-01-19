الأحد 19 يناير 2025
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أخبار مصر

صرف مكافأة للعاملين بجامعة القاهرة لهذا السبب

الدكتور محمد سامى
الدكتور محمد سامى عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة
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قرر الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، صرف مكافأة قدرها ١٥٠٠ جنيه لجميع العاملين والهيئة المعاونة بالجامعة الموجودين على رأس العمل، تقديرا لجهودهم غير المعتادة وأدائهم المتميز طوال الفصل الدراسي الأول وفي أعمال الامتحانات؛ فضلا عن أدائهم الطيب الذي انعكس على تقدم الجامعة في التصنيفات الدولية، مشددا على سرعة الانتهاء من إجراءات الصرف وفق توقيتات الرفع المالي.

مكافأة إجادة للعاملين والهيئة المعاونة بجامعة القاهرة  

ودعا رئيس الجامعة جموع العاملين ومنتسبى الجامعة لتطوير هذا الأداء المتميز والمساهمة بفاعلية في تحقيق رؤية جامعة القاهرة في مختلف القطاعات.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن المكافأة المقررة تأتي في إطار سعي الجامعة لتشجيع وتقدير منتسبيها، وتعتبر جزءًا من استراتيجية جامعة القاهرة لتعزيز روح العمل وتحفيز الكوادر الأكاديمية والإدارية لبذل المزيد من الجهد والتفاني والإخلاص في العطاء وتحقيق أعلى مستويات التميز التعليمي والبحثي.

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