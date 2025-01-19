"قطاع المعاهد" يعلن عن حاجته لبعض التخصصات للعمل بنظام الندب الداخلي، اعرف الشروط

أعلن الأزهر الشريف عن حاجته إلى بعض التخصصات؛ للعمل بقطاع المعاهد الأزهرية عن طريق الندب الداخلي؛ وفقًا لقرار السيد صاحب الفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر رقم (۱۲) لسنة ۲۰۱٨م، وذلك على النحو التالي:

وذلك وفق الشروط الآتية:

أن يكون المتقدم لوظائف التعليم مُسكنًا على الوظيفة والتخصص المتقدم عليهما.

أن يكون المتقدم على وظائف التعليم من العاملين بالمناطق الأزهرية، ودواوينها، ومعاهدها.

أن يكون المتقدم لوظيفة أخصائى شئون مالية، وتنمية إدارية، من العاملين بمناطق القاهرة الكبرى (القاهرة - الجيزة - القليوبية) الأزهرية.

ألا يزيد سن المتقدم عن (٤٥) سنة وقت نشر الإعلان.

أن يكون المتقدم لوظائف التعليم من شاغلي وظيفة (معلم أول أ) على الأقل.

أن يكون المتقدم لوظائف الأخصائيين: شئون مالية - تنمية إدارية، من شاغلي المستوي الوظيفي الثانية (أ) بحد أقصى.

بالنسبة للمتقدمين لوظائف التعليم، يُشترط اجتياز الاختبارات التحريرية، والمقابلة الشخصية، واختبار الحاسب الآلي. بالنسبة للمتقدمين لوظائف الأخصائيين: شئون مالية - تنمية إدارية، يُشترط اجتياز اختبار الحاسب الآلي، والمقابلة الشخصية.

الحصول على تقارير (ممتاز) خلال العامين السابقين لتاريخ التقدم بالنسبة للمتقدمين لوظائف الأخصائيين: شئون مالية - تنمية إدارية.

الحصول على تقرير (كفء) خلال العامين السابقين لتاريخ التقدم، أو ما يعادلها بالنسبة للمتقدمين على وظائف التعليم.

ألا يكون المتقدم قد وُقع عليه جزاء مرتبط بالسلوك الوظيفي، أو بالشرف والأمانة، وغير محال للمحاكمة الجنائية أو التأديبية.

ألا يكون المتقدم قد وُقع عليه جزاء أكثر من (١٠) أيام، ولم يتم محوه.

يتم توزيع المرشحين من الإعلان بمعرفة فضيلة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على الإدارات المختلفة بالقطاع ولصالح العمل.

يتم توزيع المرشحين من الإعلان بمعرفة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على الإدارات المختلفة بالقطاع ولصالح العمل.

على الراغبين التقدم يدويًّا بطلب للإدارة العامة للشئون الوظيفية (قسم التنقلات)؛ على أن يتم استيفاء موافقة المنطقة وقطاع المعاهد الأزهرية، مُدوَّنًا به رقم التليفون الشخصي؛ كما هو موضح بالنموذج المرفق.

ومرفق به صورة من بطاقة الرقم القومي، في موعد غايته (خمسة عشر يومًا) من تاريخ نشر الإعلان؛ على أن يتم التواصل مع المتقدم من خلال رقم التليفون المحمول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.