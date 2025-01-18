المعاهد الأزهرية يعلن تأخير بدء الامتحانات في بعض المناطق بسبب تقلبات الطقس

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية تعديل موعد بدء امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية في عدد من المناطق الأزهرية، وذلك بسبب الظروف المناخية الحالية وحرصًا على سلامة الطلاب وسير العملية الامتحانية بانتظام.

تعليمات امتحانات المعاهد الأزهرية

وأفاد قطاع المعاهد الأزهرية أن الامتحانات ستبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحًا بدلًا من التاسعة في مناطق البحيرة، والإسماعيلية، وبورسعيد، ودمياط، بينما تظل مواعيد الامتحانات كما هي في التاسعة صباحًا في باقي المناطق على مستوى الجمهورية دون أي تغيير.



يأتي هذا القرار استجابةً لمتطلبات السلامة العامة وضمان راحة الطلاب والعاملين في اللجان الامتحانية، مع التأكيد على أن هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل العملية التعليمية في ظل التغيرات في خريطة الطقس.

تعليمات خاصة بالطلاب لـ امتحانات الشهادات الابتدائية والإعدادية

وكان قد أصدر قطاع المعاهد الازهرية تعليمات خاصة بالطلاب لـ امتحانات الشهادات الابتدائية والإعدادية والقراءات وعلى رئيس لجنة الامتحان ومن يتولى مساعدته إعلان التنبيهات التالية للطلاب:

يحظر اصطحاب الطلاب للتليفون المحمول أو سماعات البلوتوث أو النظارات أو الساعات الحديثة التي تستخدم للاتصال بهذه الأجهزة أو كتب أو مذكرات أو أية أوراق تخص المادة في اللجنة أثناء انعقاد الامتحانات أو أي شيء يساعد على الغش باللجان.

ينبه على الطالب الإجابة بالقلم ذي المداد الأزرق فقط ويحظر استخدام أي قلم بلون آخر عدا الرصاص في المسودات والرسومات فقط.

على الطلاب عدم كتابة أسمائهم أو أرقام جلوسهم أو عمل أية علامة داخل كراسة الإجابة يستدل منها على شخصياتهم أو ترك أي متعلقات داخل ورقة الإجابة.

ينبه على الطلاب كتابة بياناتهم على القسيمة الملصقة (السلبس) بورقة الإجابة بخط واضح قبل الشروع في الإجابة.

عدم تحرك أي طالب من مكانه قبل تسليم ورقة إجابته للملاحظ أثناء اللجنة، واختفاء أي ورقة إجابة معناه أن صاحبها لم يسلمها للملاحظ، ويتعرض الطالب الذي لم يسلم ورقة إجابته إلى إلغاء امتحانه إذا أسفر التحقيق عن إدانته.

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