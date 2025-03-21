الجمعة 21 مارس 2025
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دين ودنيا

معارك وغزوات، فتح المدائن ونبوءة النبي التي قضت على الإمبراطورية الفارسية

فتح المدائن، فيتو
فتح المدائن، فيتو

فتح المدائن، يستمر القسم الديني في بوابة فيتو، خلال شهر رمضان، في تقديم سلسلة من المعارك والغزوات الإسلامية، التي كتب بها المسلمون التاريخ الإسلامي، وساعدت في نشر وإعلاء كلمة الحق، ووصول الإسلام من أدنى الأرض إلى أقصاها.

وفي السطور التالية، نستعرض قصة فتح المدائن وتحقيق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم والقضاء على الإمبراطورية الفارسية.

 

فتح المدائن وتحقيق نبوءة النبي

جاء فتح المدائن في التاسع عشر من شهر صفر عام 16 من الهجرة، وتعد المدائن عاصمة ملك فارس وكانت مسكن الملوك من الأكاسرة الساسانية وغيرهم، وسماها العرب المدائن؛ لأنها سبع مدائن واسمها عند الفرنج (اكتيزيفون)، بينها وبين بغداد 25 ميلًا. وبها طاق كسرى أو إيوان كسرى وهو قصر من قصور كِسرى أنوشروان الذي تهدم وبقيت آثاره في مدينة المدائن. قدم «سعيد زهرة» إلى بهرسير فصالحه «شيرزاد» دهقان ساباط على تأدية الجزية، وهزم زهرة كتيبة بنت كسرى التي تدعى «بوران» ثم زحف سعد على بهر سيز فرأى المسلمون الإيوان (وهي تجاه الإيوان)، فقال ضرار بن الخطاب بن مرداس «الله أكبر. أبيض كسرى. هذا وعد الله ورسوله»، وكبر وكبر الناس معه فكانوا كلما وصلت طائفة كبروا ثم نزل على المدينة.

فتح المدائن وسقوط الإمبراطورية الفارسية الساسانية: «المدائن» هي عاصمة ملك فارس وكانت مسكن الأكاسرة من ال ساسان لقرون ومنها حكموا الارض، اسمها عند الروم (اكتيزيفون) وسماها العرب المدائن
فتح المدائن

محاصرة جيش المسلمين مدينة بهرسير 

وقد ذكر الإمام الطبري في كتابه "تاريخ الأمم والملوك" أن جيش المسلمين استطاع محاصرة مدينة "بهر سير"، وأرسل قائد جيش المسلمين سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الخيول فأغارت على من ليس له عهد، وأرسل سعد لهم يستأذنهم إما دفع الجزية أو الإسلام، فتراجعوا ولم يدخل ذلك ما كان لآل كسرى فلم يبق غربي دجلة إلى أرض العرب سواري إلا آمن واغتبط بملك الإسلام وأقاموا على بهر سير، شهرين يرمونهم بالمجانيق ويدبون اليهم بالدبابات ونصبوا على المدينة 20 منجنيقًا فشغلوهم بها واشتد الحصار بأهل المدائن الغربية حتى أكلوا السنانير والكلاب وصبروا من شدة الحصار على أمر عظيم ثم قطعوا دجلة إلى المدائن الشرقية ودخلوا المدينة فأنزلهم سعد المنازل، أقام سعد ببهر سير أيامًا من صفر فأتاه علج فدله على مخاضة تخاض إلى صلب الفرس فأبى وتردد عن ذلك وقحمهم المد وكانت السنة كثيرة المدود ودجلة تقذف بالزبد فاتاه علج آخر وقال له ما يقيمك لا يأتي عليك ثلاثة حتى يذهب يزدجرد بكل شيء في المدائن.

أستاذ تاريخ إسلامي يكشف حقيقة «المدائن».. أهم الفتوحات الإسلامية - أخبار مصر - الوطن
معارك وغزوات إسلامية

تحقيق نبوءة النبي

عزم سعد بن أبي وقاص على قطع البحر وخطب في الجيش وندب الناس إلى العبور، وجعل عاصمًا على الفراض ليمنعها وأذن في الاقتحام وقال: «قولوا نستعين بالله ونتوكل عليه، حسبنا الله ونعم الوكيل، والله لينصرن الله وليه وليظهرن دينه وليهزمن عدوه ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم»، وتلاحق الناس في دجلة وكان الذي يساير سعدًا سلمان الفارسي فعامت به خيولهم وخرج الناس سالمين وخيولهم تنفض آترافها وسموا يوم عبورهم الدجلة (يوم الجراثيم) لأنه لم يكن أحد يعبر إلا ظهرت له جرثومة يسير معها وهي من القش المربوطة حزمًا. فلما لم يقدر الفرس على منع المسلمين من العبور هربوا إلى حلوان، فدخلها المسلمون ولم يجدوا بها أحدًا وقد أخرج «يزدجرد» عياله إلى «حلوان» فلحق بعياله ونزل سعد «القصر الأبيض» فاتخذ الإيوان مصلى وسرح في آثار القوم زهرة في المقدمات.

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فتح المدائن شهر رمضان رمضان المعارك والغزوات الإسلامية التاريخ الاسلامي الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن ابي وقاص مدينة بهرسير نبوءة النبي

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