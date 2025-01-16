الخميس 16 يناير 2025
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ثقافة وفنون

تامر عاشور تريند مصر بعد ألبوم "ياه"، ورسائل غير متوقعة من الجمهور

تامر عاشور، فيتو
تامر عاشور، فيتو

 استطاع النجم تامر عاشور ، أن يخطف تريند مواقع التواصل الاجتماعي عقب طرحه لأحدث ألبوماته الغنائية "ياه"، والذي طرحها أمس الأربعاء وتضمن 12 أغنية.

ألبوم تامر عاشور الجديد “ياه ”

 وسيطرت الدراما والأحزان على ألبوم تامر عاشور ، وهو ما اعتاده الجمهور منه، ولكنه أيضا أضاف لمسته في الرومانسية من خلال أغنية قصر بعيد والتي تعد الأغنية الرومانسية الوحيدة في الألبوم.

وتلقي ألبوم ياه لتامر عاشور استحسان الجمهور، والبعض أكد أنه أطلق ألبوم يليق به وبمستمعيه، والذين عبروا عن سعادتهم بأغاني الدراما ضمن الألبوم ومن ضمن التعليقات التي جاءت، “حرام عليك يا جدع، مش أي مطرب يعمل ألبوم، تامر عاشور جمع وجع العالم كله”.

 

أغاني متنوعة في ألبوم ياه

 وطرح النجم تامر عاشور أحدث ألبوماته الغنائية، والذي جاء بعنوان “ياه”، وذلك على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات يوتيوب.

الألبوم الجديد يتضمن مجموعة من الأغاني المتنوعة التي تجمعه مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، مثل: عليم، أحمد المالكي، محمود عبد الله، وحسام سعيد.. وملحنين مثل محمدي، محمد مدين، وأحمد عبد السلام، بالإضافة إلى الموزعين إلهامي، أحمد إبراهيم، وأحمد أمين.

الألبوم يتضمن 12 أغنية هي: “ياه”، “الله يحنن”، “حبيبي القديم”، “حبك رزق”، “أنا ما كرهتوش”، “يوم ما تنسى”، “قصر بعيد”، “مرتحناش”، “الدنيا”، “جم شرفوا”، “متعملهاش حكا”، و”مش بعرف أنام”، ويتضمن العديد من المفاجآت الفنية.

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