السبت 18 يناير 2025
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رياضة

بعد تصريحات كولر، هل أندية جنوب إفريقيا عقدة لـ الأهلي؟ الأرقام تجيب

الأهلي،فيتو
الأهلي،فيتو

فاز فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي على مضيفه النادي الأهلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

تصريحات كولر مدرب الأهلي 

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بعد المباراة تم سؤال مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي “هل أندية جنوب إفريقيا تمثيل عقدة بالنسبة للأهلي؟ “؛ ليجيب السويسري،؛ بالنفي ويؤكد عدم تمثيل فرق جنوب إفريقيا عقدة للمارد الأحمر”. 

 هل أندية جنوب إفريقيا عقدة لـ الأهلي؟ الأرقام تجيب

 وتثبت الأرقام كلام مارسيل كولر مدرب الأحمر الذي أكد فيه أن الفرق الجنوب إفريقية لا تمثل عقدة للنادي الأهلي.

 وتؤكد الأرقام  أن الأهلى التقي مع فرق جنوب أفريقيا في 35 مباراة بمختلف المسابقات الأفريقية، حيث نجح الأحمر في تحقيق الفوز في 13 مباراة، وسيطر التعادل على 11 مباراة، فيما خسر الأهلي 11 مباراة. 

وواجه  الأهلي خلال الـ35 مباراة سبع فرق من جنوب افريقيا وهي: صن داونز «16 مباراة»، وأورلاندو بيراتس «8 مواجهات»، وأياكس كيب تاون «مواجهتان»، وبلاتينيوم ستارز «مواجهتان»، وسوبر سبورت «مواجهتان»، وبيديفست «مواجهتان»، وكايزر تشيفز «مباراتين».

وخلال مواجهات الأهلى أمام فرق جنوب أفريقيا، نجح لاعبو الأهلى فى هز شباك فرق جنوب أفريقيا 43 مرة، بينما استقبلت شباكه 36 هدفًا.

الأهلي وأورلاندو 

بهذه النتيجة يتأهل أورلاندو بيراتس لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في المركز الأول بعد وصوله للنقطة 14، فيما يتأهل الأهلي في المركز الثاني بعدما حصد 10 نقاط.

أهداف مباراة الأهلي وأورلاندو 

وافتتح أورلاندو بيراتس التسجيل عن طريق ريليبوهيلي موفوكينج في الدقيقة 53، قبل أن يتعادل الأهلي عن طريق حسين الشحات في الدقيقة 69، فيما عاد الفريق الجنوب أفريقي للتقدم في الدقيقة 83 بهدف سجله جيلبرتو.

وأحرز عمرو السولية هدفا في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل.

تشكيل الأهلي أمام أورلاندو بيراتس

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، كريم وليد نيدفيد، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، عمر الساعي.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

تشكيل أورلاندو بيراتس أمام الأهلي

حراسة المرمى: سيفو تشايني.

خط الدفاع: ريليبوهيلي موفوكينج - نيكوسيناثي سيبيسي – ثابيسو سيساني – باسيكا ماكو.

خط الوسط: ماكيهليني ماكوالا – باتريك ماسوانجاني – ثالينتي ماباثا.

خط الهجوم: ثابيسو ليبيتسو– ديون هوتو – إيفيدينس ماكجوبا.

الأهلي وأورلاندو ضمنا الصعود لربع النهائي

ويحتل فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة وبفارق نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز من أجل التأهل كمتصدر للمجموعة ليلتقي في ربع النهائي مع أحد أصحاب المركز الثاني بالمجموعات الأخرى.

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الأهلي اورلاندو دوري أبطال أفريقيا النادي الأهلي الأهلي وأورلاندو

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