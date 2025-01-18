نابولي يفوز على أتالانتا 3-2 ويواصل صدارته للدوري الإيطالي

فاز فريق نابولى علي نظيره أتالانتا 3-2 في المواجهة التي جمعت الفريقين في بيرجامو فى قمة منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

مباراة نابولى وأتالانتا

تقدم أتالانتا مبكرا عبر ماتيو ريتيجي في الدقيقة 16 وتعادل ماتيو بوليتانو لنابولي في الدقيقة 27، قبل أن يتقدم سكوت مكتوميناي بالثاني في الدقيقة 40.

ثم احرز اديمولا لوكمان هدف التعادل لـ أتالانتا في الدقيقة 54 وأحرز روميلو هدف الفوز لـنابولي في الدقيقة 77.

تشكيل نابولي أمام أتالانتا

حراسة المرمى: ميريت.

خط الدفاع: دي لورينزو- أمير رحماني- جيسوس- أوليفيرا.

خط الوسط: أنجويسا- لوبتكا- سكوت ماكتوميناي.

في الهجوم: بوليتانو- روميلو لوكاكو- نيريس.



تشكيل أتالانتا ضد نابولي في الدوري الإيطالي



حراسة المرمى: كارنيسيكي.

خط الدفاع: سكالفيني- ديمسيتي- هين.

خط الوسط: بيلانوفا- إيديرسون- دي رون- روجيري- ساماردزيتش.

في الهجوم: أديمولا لوكمان- ريتيجوي.

وواصل نابولي انتصاراته بعدما حقق فوزا مهما على نظيره هيلاس فيرونا 2-0، خلال المباراة التي جمعت على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، ضمن منافسات الجولة الـ20 من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويعانى أتالانتا مؤخرا من نزيف النقاط وآخرها التعادل مع فريق يوفنتوس بنتيجة 1-1، فى المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ترتيب أتالانتا ونابولي في الدوري الإيطالي

ويحتل فريق الجنوب صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 50 نقطة من 21 مباراة

بينما يأتى أتالانتا فى المركز الثالث فى ترتيب الكالتشيو بالموسم الحالى 2024-2025، برصيد 43 نقطة من 21 مباراة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.