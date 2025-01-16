المنافسة تشتعل في الدوري الإيطالي.. نابولي في مهمة صعبة للحفاظ على الصدارة.. كلاسيكو قوي بين يوفنتوس وميلان.. وإنتر ينتظر تعثر المتصدر

تشهد مباريات الجولة 21 من الدوري الإيطالي، مباراتين غاية في الأهمية فيما يتعلق بالترتيب من حيث المنافسة والصعود للمراكز الأربعة الأولى، حيث يلتقي نابولي المتصدر، مع ضيفه أتالانتا، صاحب المركز الثالث، ويلعب يوفنتوس مع ضيفه ميلان، في محاولة منهما للحاق بالمربع الذهبي.

كلاسيكو قوي بين يوفنتوس وميلان

وفي مواجهة يوفنتوس وميلان، يوم السبت المقبل، يسعى كلا الفريقين إلى الاقتراب خطوة إضافية من المراكز الأربع الأولى، وفي محاولة إلى إعادة الموسم إلى المسار الصحيح.

ويعاني يوفنتوس، بقيادة مدربه تياجو موتا، من نتائج متقلبة في بطولة الدوري، حيث تعادل في آخر مباراتين، وكانت الأخيرة أمام أتالانتا، هي التعادل رقم 13 له هذا الموسم.

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس برصيد 34 نقطة، فيما يحتل ميلان المركز السابع برصيد 31 نقطة.

ولن يدخل يوفنتوس مواجهته مع ميلان دون حوافز إضافية، فمع رغبة الفريق في الوصول للمركز الرابع من خلال تحقيق الفوز وانتظار تعثر لاتسيو، صاحب المركز الرابع، في مواجهة فيرونا يوم الأحد المقبل، فإنه يريد أيضا الثأر من هزيمته أمام ميلان في قبل نهائي كأس السوبر الإيطالي في السعودية الأسبوع الماضي.

وكان يوفنتوس متقدما بهدف، قبل أن ينجح ميلان في قلب النتيجة لصالحه والتأهل لنهائي البطولة التي توج بها على حساب جاره وغريمه التقليدي إنتر ميلان بعد عودة مثيرة للقاء ليفوز 3/2.

من جانبه، سيحاول ميلان تحقيق فوز آخر في الدوري الإيطالي، بعدما فاز في الجولة الماضية على كومو 2/1، ويسعى لمواصلة انطلاقته الجيدة مع مدربه الجديد، البرتغالي سيرجيو كونسيساو، الذي يقود الفريق في خامس مباراة له منذ توليه المهمة خلفا لمواطنه المقال باولو فونسيكا.

ويتسلح يوفنتوس بالعديد من العناصر الشابة في صفوفه، وأبرزهم التركي كينان يلدز، بالإضافة إلى البرتغالي فرانشيسكو كونسيساو، الذي سيواجه والده سيرجيو مدرب ميلان، وهو اللقاء الثاني لهما في مواجهة بعضهما البعض بعد اللقاء الأول في قبل نهائي السوبر.

وسيعتمد ميلان على نجمه البرتغالي رافائيل لياو، بالإضافة إلى تألق حارس مرماه مايك مانيان، والنجم الأمريكي كريستيان بولسيتش، والمهاجم الإسباني المخضرم ألفارو موراتا وبديله الإنجليزي تامي أبراهام.

ورغم تواضع مستوى الفريقين هذا الموسم، فإن قمة يوفنتوس وميلان واحدة من أهم اللقاءات في تاريخ كرة القدم الإيطالية، بالنظر إلى كونها مواجهة بين الفريق الأكثر تتويجا بالدوري (36 مرة) وهو يوفنتوس، مع ميلان، ثالث أكثر الأندية تتويجا باللقب برصيد 19 مرة، مبتعدا بفارق لقب واحد فقط خلف إنتر ميلان الثاني.

والتقى الفريقان 211 مرة في بطولة الدوري، فاز يوفنتوس في 81، وانتصر ميلان في 63 لقاء، فيما ظهر التعادل 67 مرة.

قمة نابولي وأتالانتا

ولم يستفد أتالانتا من خوض لقائه المؤجل مع يوفنتوس، من الجولة 19، حيث انتهى بالتعادل 1/1، ليرفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث، بفارق أربع نقاط خلف نابولي المتصدر، وبفارق نقطة خلف إنتر ميلان، حامل اللقب.

لكن المواجهة التي سيحتضنها ملعب "أتليتي أتزوري" في مدينة بيرجامو، السبت، ستكون لها حسابات مختلفة، حيث سيسعى لاعبو المدرب جيامبييرو جاسبريني، إلى تحقيق فوز يعيدهم إلى حسابات الفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وبقيادة هدافه ماتيو ريتيجي، والنجم النيجيري أديمولا لوكمان، يسعى أتالانتا إلى تكرار تفوقه في الدور الأول من المسابقة، حينما تغلب على نابولي في ملعبه ووسط جماهيره بثلاثية نظيفة، ويرى ذلك حافزا في المواجهة الصعبة من أجل العودة لصورة المنافسة على اللقب.

من جانبه، يتمسك نابولي بالصدارة رغم صعوبة المهمة أمام فريق نجح في الفوز عليه ذهابا على ملعبه بتلك النتيجة، ويستمد قوته من دعم جماهيره الكبير، حيث من الصعب أن يتلقى هزيمة على هذا الملعب.

وتأتي المباراة في توقيت صعب لنابولي، بعدما قرر نجمه الجورجي خفيتشا كفاراتسيخليا، مغادرة الفريق، وأشارت تقارير صحفية إلى اتفاق بين نابولي وباريس سان جيرمان الفرنسي، بحيث ينتقل إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

إنتر يصطدم بإمبولي

وسيكون إنتر ميلان على موعد مع مواجهة جديدة على ملعبه، حينما يستضيف إمبولي، يوم الأحد.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثاني برصيد 44 نقطة، بفارق ثلاث نقاط فقط خلف المتصدر نابولي، وقد يلعب الفوز على إمبولي دورا في الوصول للصدارة، في حال خسارة نابولي أمام أتالانتا.

وأهدر إنتر ميلان فرصة تضييق الخناق على نابولي، حينما تعادل 2/2 مع بولونيا في مباراة مؤجلة من الجولة 19.

على الجانب الآخر، يحتل إمبولي المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة.

وفي باقي مباريات الجولة، يلعب روما وجنوى يوم الجمعة، ويلتقي يوم السبت فريق بولونيا مع ضيفه مونزا، ويلعب الأحد، فيورنتينا مع تورينو، وبارما مع فينزيا وكالياري مع ليتشي وهيلاس فيرونا مع لاتسيو، بينما تختتم الجولة يوم الإثنين بلقاء كومو وضيفه أودينيزي.

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