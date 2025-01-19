الأحد 19 يناير 2025
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حوادث

استدعاء فتاة تسببت في مقتل شاب على يد عامل بالسلام

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة السلام باستدعاء فتاة أقدم عامل على قتل شاب بطعنات بسلاح أبيض، بسبب رفض الأخير زواج الأول بها لشربه المخدرات بدائرة قسم شرطة السلام، لسماع أقوالها.

تلقى قسم شرطة السلام بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة في الشارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة محمود. أ مصابًا بعدة طعنات في الصدر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة م. ع عامل بسبب رفض المجني عليه زواج الأول من فتاة تقرب له بسبب شربه المخدرات.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

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نيابة السلام قسم شرطة السلام النيابة العامة

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