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رياضة

هاتريك "جبري" يقود الترجي للفوز على ساجرادا برباعية

الترجي التونسي، فيتو
الترجي التونسي، فيتو

دوري أبطال إفريقيا، حقق الترجي التونسي فوزا كبيرا أمام ضيفه ساجرادا الأنجولي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب حمادي العقربي برادس، في الجولة الختامية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. 

تقدم الترجي بالهدف الأول في الدقيقة 17 عن طريق أشرف جبري، ثم عزز يان ساسي التقدم بهدف ثاني في الدقيقة 22.

وفي الدقيقة 45 ضيق ساجرادا الفارق بتسجيل هدفه الأول، لينتهي الشوط الأول 2-1 لصالح الترجي.

وفي الشوط الثاني زاد فريق باب سويقة غلته التهديفية بالهدفين الثالث والرابع عن طريق أشرف جبري في الدقيقتين 55 و59.

أعلن لورينتو ريجيكامب، المدير الفني لفريق الترجي التونسي، تشكيلة فريقه لمواجهة ساجرادا الأنجولي في الجولة الأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الترجي أمام ساجرادا الأنجولي

ودخل الترجي التونسي مباراة أمام ساجرادا بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: بشير بن سعيد

الدفاع: جبري - بوزياني - كوناتيه

الوسط: سميري - يان - محمد توجاي - يوسف بلايلي - بن محمد

الهجوم: أوجبيلو - أهولو

ساجرادا الأنجولي، فيتو
ساجرادا الأنجولي، فيتو

تشكيل ساجرادا أمام الترجي

نسيسانسي - ناندينهو كويسانجا - لولاس - أليسكندرو فيرناندو - موينهو - باربوسا - سيلسو - شاكويلي - كاشي - فيكتورينو - داباندا.

وتأهل فريق الترجي رسميًا إلى الدور المقبل برفقة بيراميدز، فيما تبخرت فرص ساجرادا الأنجولي في الصعود.

الترجي يحافظ على الصدارة

بهذه النتيجة حافظ الترجي على صدارة ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا، برصيد 13 نقاط بالتساوي مع بيراميدز، أما ساجرادا فيأتي في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

 

تصريحات مدرب الترجي

وقبل المباراة أكد مدرب الترجي الرياضي التونسي، لورينتو ريجيكامب، أن الهدف الأسمى لفريقه في مباراة الجولة الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، هو تحقيق الانتصار على حساب ساغرادا إسبيرانسا الأنغولي.

 

 

 

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دوري أبطال أفريقيا الترجي التونسي ساجرادا الأنجولي ملعب حمادي العقربي أشرف جبري لورينتو ريجيكامب

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