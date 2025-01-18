السبت 18 يناير 2025
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أخبار مصر

وزير التموين: 2.4 مليار دولار فاتورة استيراد القمح والزيت والسكر

وزير التموين شريف
وزير التموين شريف فاروق، فيتو
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قال شريف فاروق وزير التموين، إن لدينا الكثير من الأدوات الرقابية، ولن نلجأ لتحديد أسعار السلع، ونعمل على مدار الساعة لضبط الأسعار، ولن يكون هناك زيادة في الأسعار خلال العام الحالي.

ممارسات احتكارية في سوق السلع

ولفت إلى أن هناك بعض الممارسات الاحتكارية وحجب للسلع، وأن هوامش الربح في صناعة البيض كان مبالغا فيها وكان علينا مواجهتها. 

إنشاء 100 سوق لليوم الواحد 

وأشار خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون”: "أقمنا 100 سوق لليوم الواحد في المحافظات خلال فترة وجيزة، ولدينا مناطق تجارية لوجيستية جديدة بمدينتي بورسعيد وبني سويف.

ولفت إلى تعاون الوزارة مع القطاع الخاص في تطوير الشراكات ودراسة التعاون في تطوير المجمعات الاستهلاكية.

فاتورة استيراد القمح والزيت والسكر 

وأوضح أن فاتورة استيراد القمح والزيت والسكر تتراوح بين 2.3 إلى 2.4 مليار دولار، والقمح فقط ما بين 1.3 إلى 1.4 مليار دولار ولدينا رغبة كبيرة في تخفيضها.

استيراد 95% من احتياجات الزيوت 

ولفت إلى أننا نستورد 95% من احتياجاتنا من الزيوت في مصر وأن 2025 لن يشهد أزمات مجددًا في أسعار السكر.

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وزير التموين اسعار السلع البيض المجمعات الاستهلاكية فاتورة إستيراد القمح السكر

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