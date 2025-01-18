بالأسماء، إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالمنوفية

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة إثر اصطدام موتوسيكل وجرار بقرية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، وتم نقلهم لمستشفى تلا المركزي.

أسماء المصابين

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة تلا يفيد باستقبال مستشفى تلا المركزي "إبراهيم محمد "17 سنة، وأحمد جمال 17 سنة، ومحمد سامي 17 سنة مصابين بإصابات متفرقة بقرية بمم التابعة لدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أن الحادث نتيجة تصادم موتوسيكل وجرار، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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