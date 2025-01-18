السبت 18 يناير 2025
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أخبار مصر

تعديل خطط تشغيل المترو غدا بسبب نادى الزمالك

مترو
مترو
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قررت الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو، إجراء تعديل على تشغيل المترو غدا الأحد بتقليل معدل التقاطر وزيادة عدد الرحلات بالتزامن مع مباراة الزمالك وأنيمبا غدا.

وقالت الشركة في بيانها: غدا الموافق 19 يناير الساعة 6:00 مساءً الزمالك هيواجه أنيمبا، وكلها في استاد القاهرة".

 

وأضافت: "محطة الاستاد - جاهزة تستقبلكم بترتيبات خاصة تسهل الحركة والدخول والخروج من المباراة. هيتوفر قطار كل ٤ دقائق ونصف قبل، وبعد كل مباراة من محطة الكيت كات إلى عدلي منصور عشان يوصلكم في أسرع وقت.

 أما اللي جاي من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج لمحطة الكيت كات، الوقت بين كل قطار والتاني هيكون ٩ دقائق".

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