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أعضاء "كبار العلماء" يحاضرون عن مواجهة الإلحاد بكلية العلوم الإسلامية للوافدين

أعضاء كبار العلماء
أعضاء "كبار العلماء" يحاضرون عن مواجهة الإلحاد

نظَّمت كليَّة العلوم الإسلامية والعربية للوافدين محاضرتَيْن تثقيفيَّتَيْن، بالتعاون مع مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب في الأزهر الشريف، وذلك ضمن الدورات التثقيفية الممتدة حتى الخامس والعشرين من شهر يناير الجاري، والمخصصة للطلاب الوافدين.

أعضاء «كبار العلماء» بالأزهر الشريف يحاضرون عن مواجهة الإلحاد 

حيث ألقى الدكتور حسن الشافعي، رئيس المجامع اللُّغويَّة، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، محاضرةً تناولتْ مفهومَ الإلحاد؛ حيث استعرض أنواعَه ومذاهبَه، موضحًا أبعاده الفكريَّة وآثاره السلبيَّة على المجتمعات، ومؤكدًا أهميةَ الفَهم الواعي لمواجهة هذه الظاهرة.

وفي محاضرة أخرى، ناقش الدكتور محمود توفيق سعد، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، شبهة وجود الشَّرِّ في العالم؛ حيث قدَّم فضيلته ردودًا علميَّة ومنهجيَّة تفصيلية تُعزِّز من اليقين الإيماني وتحصِّن الطلاب فكريًّا ضدَّ هذه الشُّبهات.

إعداد جيلٍ واعٍ يمتلك أدوات الحوار البنَّاء

وأعربت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشئون الوافدين، وعميدة كلية العلوم الإسلامية للوافدين، عن تقديرها لجهود «كبار العلماء» بالأزهر في تقديم هذه المحاضرات، مشيرةً إلى أن الهدفَ من الدورة هو إعداد جيلٍ واعٍ يمتلك أدوات الحوار البنَّاء، وقادر على التصدي بفاعليَّة للشُّبهات المثارة.

وأكَّدت مستشارة شيخ الأزهر أن هذه الدورات التثقيفيَّة تسعى إلى وأْدِ فتنِ الإلحاد في مهدها، وحماية المجتمع من مخاطرها، مع ترسيخ العلاقة بين الإيمان والعلم في ضوء تعاليم القرآن الكريم والسُّنَّة النبويَّة، بما يضمن تحصين الطُّلاب الوافدين وتعزيز دورهم الإيجابي في مجتمعاتهم.

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