نقابة المحامين توقع بروتوكول تعاون مع نظيرتها الكويتية

شهد عبد الحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية المحامين الكويتية، بحضور وفد جمعية المحامين الكويتية، وأعضاء هيئة مكتب نقابة المحامين المصرية.

أهداف بروتوكول المحامين

يهدف هذا البروتوكول إلى التعاون الدائم والمستمر فيما يلي :



1 – العمل على الإعداد والتأهيل والتدريب والتطوير المستمر للمحامين على اختلاف درجات قيدهم في الدولتين، بما يساعدهم على أداء رسالتهم، و ممارسة حق الدفاع بأفضل صورة ممكنة، وتلبية احتياجاتهم في الارتقاء بالمهارات القانونية العلمية والفنية والتطبيقية اللازمة لعملهم في كافة المجالات القانونية وفروع القانون.



2 - تبادل الخبـرات والإرساليات العلمية، سعيًا إلى تأسيس علمي أكاديمي ذي طبيعة تطبيقية للمتدربين على مهنة المحاماة من شباب المحامين.



3 - تشجيع النابهين من الشباب في المحاماة والقانون في الدولتين.



4 ـ العمل على ترسيخ صورة ذهنية إيجابية لدى المواطن العربي عن رسالة المحاماة والمحامين ومواجهة ما تسببه بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل من تشويه لهذه الصورة والتأثير عليها سلبًا.



5 - العمل على دعم التوسع في مشاركة المرأة في العمل المهني ، والمجالس المنتخبة لتمثيل المحامين، وصولًا إلى تمثيل يتناسب مع دورها الفاعل في رسالة المحاماة.

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