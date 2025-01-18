السبت 18 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

نقابة المحامين توقع بروتوكول تعاون مع نظيرتها الكويتية

توقيع بروتوكول بين
توقيع بروتوكول بين المحامين ونظيرتها الكويتية، فيتو

شهد عبد الحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية المحامين الكويتية، بحضور وفد جمعية المحامين الكويتية، وأعضاء هيئة مكتب نقابة المحامين المصرية.

 أهداف بروتوكول  المحامين 

 يهدف هذا البروتوكول إلى التعاون  الدائم والمستمر فيما يلي :


1 – العمل  على الإعداد والتأهيل والتدريب  والتطوير  المستمر  للمحامين  على اختلاف درجات قيدهم  في  الدولتين،  بما يساعدهم  على أداء رسالتهم، و ممارسة حق  الدفاع  بأفضل صورة  ممكنة، وتلبية احتياجاتهم   في  الارتقاء بالمهارات القانونية العلمية والفنية والتطبيقية اللازمة   لعملهم  في كافة المجالات  القانونية وفروع القانون.


2 - تبادل الخبـرات  والإرساليات العلمية، سعيًا إلى  تأسيس علمي أكاديمي ذي طبيعة تطبيقية   للمتدربين  على مهنة المحاماة من شباب المحامين.


3 -   تشجيع النابهين من الشباب في المحاماة والقانون في الدولتين.


4 ـ  العمل على ترسيخ صورة ذهنية  إيجابية لدى المواطن العربي   عن رسالة المحاماة والمحامين ومواجهة ما تسببه بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل  من تشويه لهذه الصورة  والتأثير عليها سلبًا.


5 -  العمل على دعم  التوسع في مشاركة المرأة في العمل المهني  ، والمجالس المنتخبة لتمثيل المحامين، وصولًا إلى تمثيل  يتناسب مع  دورها الفاعل في رسالة المحاماة.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جمعية المحامين الكويتية نقابة المحامين المحامين
ads

الأكثر قراءة

خناقة المدرسة الدولية.. الألفاظ النابية للطالبات وتأخر تحرك "التعليم" يغضب المواطنين

ترتيب مجموعة الأهلي بعد الخسارة أمام أورلاندو بدوري أبطال أفريقيا

5 فئات تستحق الدعم النقدي وفقا للقانون الجديد (إنفوجراف)

وزير التموين: 2025 تشهد إضافة كل مستحقي الدعم وخروج غير المستحقين

عواصف ترابية وانخفاض حاد بدرجات الحرارة في الوادي الجديد

تشكيل الترجي في مواجهة ساجرادا بدوري أبطال إفريقيا

ارسنال يتعثر في الدوري الإنجليزي بالتعادل أمام أستون فيلا 2-2

جماهير الأهلي تهاجم أكرم توفيق بعد اقتراب رحيله عن الفريق (فيديو)

منوعات

المزيد

ترامب يمنح تيك توك إعفاء من الحظر لمدة 90 يوما

إصابة 30 شخصًا بحادث مصعد تزلج في إسبانيا

استطلاع: أكثر من ربع الألمان تمارضوا للتغيب عن العمل

الطيران المدني الأمريكي يعلق رحلات صاروخ إيلون ماسك لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم السبت 2025.1.18

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم السبت 18-01-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم السبت

المزيد
ads

انفوجراف

7 قرارات حاسمة لمواجهة مخالفات أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية السابق يكشف كيفية ضبط الخطاب الديني في مواجهة الإلحاد (فيديو)

دار الإفتاء توضح تفضيل النبي برحلتي الإسراء والمعراج

أسماء سورة الأحزاب وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

المزيد
الجريدة الرسمية