بروتوكول تعاون بين الصحفيين والمحامين والمهندسين مع 5 معامل تحاليل كبرى

شهدت نقابة المحامين، اليوم الأربعاء الموافق 8 يناير 2025، توقيع بروتوكول تعاون يجمع بين نقابات المحامين والمهندسين والصحفيين من جهة، و5 معامل تحاليل طبية كبرى ذات سمعة متميزة وتمتلك مجتمعة 142 فرعًا على مستوى الجمهورية، وهي معامل سيتي للتحاليل الطبية (27 فرعًا) وكايرو كلينكال لاب (18 فرعًا) ومعامل حساب (40 فرعًا)، وعز لاب (45 فرعًا)، وتاون لاب (12 فرعًا)، وذلك في إطار تعزيز الخدمات المقدمة لأعضاء النقابات المهنية وتخفيف الأعباء عنهم.

توقيع بروتوكولات بين النقابات المهنية الثلاث ومعامل التحاليل

حضر مراسم التوقيع عدد من القيادات النقابية والطبية البارزة، وعلى رأسهم المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، وخالد البلشي، نقيب الصحفيين، وسعيد عبد الخالق وكيل نقابة المحامين، وجمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، وهشام يونس، وكيل نقابة الصحفيين، ومحمد الجارحي السكرتير العام المساعد بنقابة الصحفيين، ومحمود تفاحة عضو مجلس نقابة المحامين، والمهندس أسامة بسيط، مقرر لجنة الرعاية الاجتماعية بنقابة المهندسين.

وشارك في توقيع البروتوكول من جانب معامل التحاليل د. بيشوي جورج وديع (معامل سيتي للتحاليل الطبية)، ود. محمد شوقي سالم (معامل كايروكلينيكال لاب)، ود. نبيل فام (معامل حساب للتحاليل الطبية)، وعزب لاب (د. شعبان نصر)، ود. ناهد نصر (معامل تاون لاب).

أهداف البروتوكول

يهدف البروتوكول إلى تقديم خدمات تحاليل طبية بجودة عالية وبمزايا استثنائية للأعضاء، انطلاقًا من حرص جميع الأطراف على دعم المهنيين في إطار التزام النقابات بتحقيق أقصى استفادة لأعضائها وتلبية احتياجاتهم الصحية بأفضل صورة ممكنة.

المزايا المقدمة للأعضاء بموجب البروتوكول

1. إعفاء الأعضاء المشتركين في أنظمة العلاج بالنقابات من نسبة التحمل على التحاليل الأساسية (20 تحليلًا)، لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، وتشمل قائمة التحاليل: (صورة الدم الكاملة - بيلروبين(كلي & مباشر) - فوسفاتيز قلوي – انزيمات كبد (انزيم AST - انزيم ALT) - جما جي تي - بروتينات الدم – البومين - بولينا الدم – كرياتنين- حمض البوليك - سكر في الدم ( صائم ) - سكر في الدم ( فاطر ) - سكر في الدم (عشوائي) - سرعة تجلط الدم - سرعة نزيف الدم - اختبار فصيلة الدم + عامل ريزوس - سرعة الترسيب - تحليل بول كامل - تحليل برازكامل وميكروسكوبي للطفيليات).

2.تقديم خدمات التحاليل الطبية عبر شبكة فروع واسعة تضم أكثر من 140 فرعًا في جميع أنحاء الجمهورية.

3.توفير خدمة سحب العينات في مقرات النقابات الفرعية وأنديتها لتسهيل حصول الأعضاء على الخدمة.

4.خطوط دعم مخصصة (CALL CENTER) لتلقي استفسارات الأعضاء وأسرهم وتقديم المساعدة اللازمة، من خلال الأرقام التالية: معامل سيتي للتحاليل الطبية (01285059497) وكايروكلينكال لاب (01000005884) ومعامل حساب (16987)، وعز لاب (01200555562)، وتاون لاب (15767).

عبّر الحضور عن سعادتهم بهذا التعاون المثمر الذي يعزز من الخدمات الصحية المقدمة لأعضاء النقابات وعائلاتهم. وأكدوا أن هذه الشراكة تعكس التزام النقابات بتحسين جودة الخدمات وتحقيق حياة أفضل لأعضائها.

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