السبت 18 يناير 2025
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رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتفقد لجنتي النظام والمراقبة للابتدائية والإعدادية

المنطقة الازهرية
المنطقة الازهرية بالإسكندرية

 تفقد  الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية،  مقر لجنتي النظام والمراقبة، للشهادتين الابتدائية والإعدادية، يرافقه إسماعيل العوامي، مدير الامتحانات، وسلامة القط، مدير التعليم الإعدادي، ومصطفى بهي، مدير التعليم الابتدائي.
 

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وفي الزيارة، اطلع رئيس المنطقة على أعمال الكنترولين، ومحضر توزيع الأعمال مؤكدًا على مسؤولية كل فرد عما أسند إليه من مهام، كما أكد على الدقة في عمل الاحصاءات، وأعمال الترقيم السري وتجهيز أوراق الإجابة قبل بدء عملية التصحيح.

واطمأن رئيس الإدارة المركزية  على تأمين الكنترولين، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة.

و انطلقت امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية يوم الثلاثاء الماضي، الموافق الرابع عشر من يناير الجاري، وتنتهي امتحانات الشهادة الابتدائية يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/١/٢٠، بينما تنتهي امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الثلاثاء ٢٠٢٥/١/٢١؛ لتبدأ بعد ذلك عملية تقدير الدرجات وأعمال الرصد والمراجعة.

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الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة الادارة المركزية لمنطقة الاسكندرية للشهادتين الابتدائية والإعدادية

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