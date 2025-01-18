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رياضة

تعادل سلبي بين يوفنتوس وميلان بالشوط الأول في الدوري الإيطالي

يوفنتوس وميلان، فيتو
يوفنتوس وميلان، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة يوفنتوس ضد ميلان بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي تقام على ملعب أليانز ستاديوم، مساء اليوم السبت، في إطار الجولة 21 من الدوري الإيطالي - الكالتشيو.

وفضل تياجو موتا مدرب فريق يوفنتوس، عدم الدفع بالعائد من الإصابة، دوسان فلاهوفيتش، وقرر جلوسه على دكة البدلاء، وشارك نيكو جونزاليس بدلا منه.

تشكيل يوفنتوس ضد ميلان

وبدأ يوفنتوس بتشكيل كالتالي:

دي جريجوريو - كامبياسو - جاتي - كالولو - ماكيني - لوكاتيلي - تورام - يلدز - كوبمينرز - مبانجولا - جونزاليس.

تشكيل ميلان أمام يوفنتوس

في المقابل، بدأ سيرجيو كونسيساو مدرب ميلان، باللاعب يونس موسى كجناح أيمن، بدلا من الغائب للإصابة، كريستيان بوليسيتش.

وضم تشكيل ميلان كالآتي:

ماينان - إيمرسون رويال - توموري - جابيا - ثيو هيرنانديز - إسماعيل بن ناصر - فوفانا - يونس موسى - ريندرز - لياو - أبراهام.

ترتيب يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي

ويمتلك يوفنتوس 34 نقطة في المركز الخامس، بفارق 3 نقاط عن ميلان صاحب المركز الثامن.

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