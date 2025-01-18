احتفالات أهالي نقادة بعيد الغطاس بالشموع وعيدان القصب (بث مباشر)

أجرت فيتو بثا مباشرا لاحتفالات أهالى نقادة بعيد الغطاس، وسط أجواء احتفالية.

حيث جاب الأطفال والسيدات الشوارع بالشموع وعيدان القصب واليوسفى والشموع مرددين هتافات “يا ليلة الغطاس”.

يعد هذا العيد أحد أهم الأعياد الكبرى في الكنيسة الأرثوذكسية، ويتميز بطقوس خاصة تجمع بين الروحانية والتقاليد المصرية، مثل تناول القلقاس وقصب السكر.

الرمزية وراء القلقاس وقصب السكر



يرتبط عيد الغطاس بأكلات تحمل معاني رمزية عميقة. يعتبر القلقاس رمزًا للمعمودية، حيث يحتوي على مادة سامة تتحول إلى مادة مغذية عند طهيها بالماء، وهو ما يشبه ماء المعمودية الذي يطهر الإنسان من الخطيئة. أما قصب السكر، فيرمز إلى النقاء والعلو الروحي، حيث يستخرج منه الحلاوة النقية بعد عصره، مما يعكس دعوة المؤمنين للعيش بقلوب نقية تقدم الخير للآخرين.





طقوس الاحتفال بعيد الغطاس



يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، صلاة قداس عيد الغطاس في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، بمشاركة عدد من الأساقفة والكهنة والشعب القبطي. وتتضمن الطقوس صلوات "اللقان"، وهي إحدى الصلوات المرتبطة بالماء وتُقام ثلاث مرات سنويًا في مناسبات خميس العهد، وعيد الرسل، وعيد الغطاس.

تبدأ صلاة اللقان بعد رفع بخور عشية، حيث يُعد طبق كبير من الماء يُصلى عليه ليمثل تطهير الإنسان بالماء المقدس، مع تراتيل وألحان روحية تعبر عن الفرح بالعيد. ويتبع ذلك قداس عيد الغطاس، الذي يستمر حتى الساعات الأولى من صباح يوم العيد.

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