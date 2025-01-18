السبت 18 يناير 2025
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محافظات

وكيل تعليم قنا: 59657 طالبا بالشهادة الإعدادية أدوا امتحان اللغة العربية في 292 لجنة

طلاب الشهادة الإعدادية
طلاب الشهادة الإعدادية

تابع هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا إجراءات تسليم أوراق أسئلة امتحان مادة اللغة العربية  للشهادة الإعدادية إلى تسع إدارات تعليمية من المطبعة السرية  فجر اليوم، كما تأكد من استلام أوراق الأسئلة لعدد ٢٩٢ لجنة امتحان أعدت لاستقبال ٥٩٦٥٧ طالب خلال التواصل بالفيديو كونفرانس مع مديري الإدارات التعليمية من غرفة العملية الرئيسية المشكلة بديوان المديرية قبيل موعد بداية الامتحان مباشرة.

سير امتحانات قنا

ثم تفقد مدير تعليم قنا لجنتي سير الامتحان بمدرسة الحجيرات الإعدادية التابعة لإدارة قنا التعليمية ووحدة السمطا الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة دشنا التعليمية، وتأكد من إحكام غلق أبواب اللجان، ولفت إلى إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يتواجد داخل اللجنة من غير العاملين بها، ونوه إلى التزام القرارات الوزارية الصادرة عن الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم وكذلك توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا  بشأن انضباط اللجان لتحقيق هدوء وعدالة للطلاب الممتحنين  .

كما اطمأن من الطلاب على مناسبة اسئلة الامتحان لما تم دراسته والتزام واضع الامتحان بالمواصفات القياسية المحددة.

المدارس الرسمية لغات بقنا

واستكمل متابعة امتحان طلاب المدارس الرسمية لغات لامتحان مادة المستوى الرفيع للغة الأجنبية الاولى، والتي سارت دون أي شكاوى.

الجدير بالذكر أن الامتحانات تعطل غدا الأحد لاحتفال  الإخوة الأقباط بأعيادهم، وتستكمل يوم الإثنين بأداء امتحان مادتي الجبر والإحصاء والدراسات الإجتماعية.

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