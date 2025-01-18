السبت 18 يناير 2025
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ثقافة وفنون

افتتاح معرض "الفائزين" بجائزة نوار للرسم بمركز الجزيرة للفنون (صور)

افتتاح معرض الفائزين
افتتاح معرض الفائزين بجائزة نوار للرسم، فيتو

افتتح الفنان القدير الدكتور أحمد نوار، والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرض "الفائزين" بجائزة نوار للرسم، وذلك في رحاب مركز الجزيرة للفنون بالزمالك، بحضور الدكتور أحمد رجب صقر، قوميسير العرض وأعضاء لجنة التحكيم ولفيف من الفنانين، والذي من المقرر أن يستمر حتى 26 يناير الجاري.

وتأسست مسابقة نوار للرسم عام 2017، وضم المعرض أعمال 37 فنانا وفنانة من طلبة الكليات الفنية بـ 6 جامعات هي (حلوان – الإسكندرية – المنصورة – الأقصر – أسيوط – المصرية الروسية)، وتم خلال الأمسية تكريم الفائزين من شباب الفنانين الواعدين وتوزيع الجوائز.

وقال قانوش: "أصبحت مسابقة الفنان أحمد نوار للرسم إحدى الفعاليات الرئيسية لاكتشاف المواهب الفنية وسط الحراك التشكيلي المصري لاسيما وأنها تستهدف فئة الطلبة مما يتيح أمامهم الفرصة للمنافسة الهادفة، وتنمية الذوق الفني لديهم.. بحث الدكتور أحمد نوار عن هذه المواهب مبكرًا لإرشادهم نحو تقديم أنفسهم بكل جرأة، وكل عام تسلط المسابقة الضوء على عدد من الأسماء أصحاب المواهب الواعدة محفزة فيهم روح التحدي والاستمرار في مشوار الاستهداء إلى شخصيتهم الفنية وتجربتهم الخاصة، تزرع فيهم الثقة في مواصلة السعي ليكونوا فاعلين ومؤثرين في المشهد التشكيلي المصري".

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