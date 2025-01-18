أتليتكو مدريد يخسر أمام ليجانيس بهدف في الدوري الإسباني

الدوري الإسباني، حقق فريق ليجانيس فوزا ثمينا على حساب ضيفه أتليتكو مدريد بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب دي بوتاركي ستاديوم، ضمن الجولة العشرين من الدوري الإسباني “الليجا”.

سجل هدف الفوز لفريق ليجانيس اللاعب ماتيا ناستاسيتش في الدقيقة 50.

تشكيل أتليتكو مدريد أمام ليجانيس

أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، تشكيل مباراة ليجانيس، في إطار الجولة 20 ببطولة الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:

أوبلاك - جالان - لينجليت - لو نورمان - مولينا - كالاجير - باريوس - دي باول - جوليانو - ألفاريز - وجريزمان.

تشكيل ليجانيس أمام أتليتكو مدريد

أمام فريق ليجانيس صاحب الأرض فدخل المباراة بتشكيل مكون من:

تشكيل ليجانيس، فيتو

ترتيب الفريقين بعد المباراة

بهذه النيتجة رفع فريق ليجانيس رصيده إلى 22 نقطة تقدم بها للمركز الخامس عشر، حيث خاض 20 مباراة، تعادل في 5 مباريات وتعادل في 7 وخسر ثمانى مواجهات.

في المقابل، تجمد رصيد أتليتكو مدريد عند 44، ولكنه بقى في موقعه في صدارة الترتيب، بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد، ولكن الأخير تتبقى له مباراة الجولة العشرين

وخاض أتليتكو مدريد 20 مباراة فاز في 13 وتعادل في 5 وخسر مباراتين

أتليتكو مدريد يتأهل لربع نهائي كأس ملك إسبانيا

وتأهل أتلتيكو مدريد إلى ربع نهائى كأس ملك إسبانيا بفوزه الكبير على نظيره على فريق إلتشي بنتيجة 4-0 في منافسات دور الستة عشر.

كما فاز مؤخرًا على نظيره أوساسونا، بنتيجة 1-0 على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر، ليتوج بطلا للشتاء بعد نهاية الدور الأول من الليجا.

وجاءت مواجهة ليجانيس كبروفة أخيرة لفريق أتلتيكو مدريد قبل القمة المرتقبة له الثلاثاء أمام ضيفه باير ليفركوزن بطل الدوري الألماني، في الجولة السابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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