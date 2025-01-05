أتليتكو مدريد يفوز على ماربيا FC ويتأهل لدور الـ 16 بكأس ملك إسبانيا

فاز فريق أتليتكو مدريد على نظيره فريق ماربيا FC بهدف دون رد من منافسات دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا على ملعب ماربيا

مباراة ماربيا FC ضد أتليتكو مدريد

وتأهل أتلتيكو مدريد الي دور الـ16 وأطاح بماربيا من البطولة.



انتهت مباراة برشلونة أمام فريق بارباسترو بنتيجة 0/4 للبلوجرانا، والتي أقيمت على ملعب الأخير، مساء أمس السبت، في دور 32 من كأس ملك إسبانيا

سجل رباعية برشلونة، روبرت ليفاندوفسكي هدفين، بابلو توري، إريك جارسيا.

ويلعب فريق بارباسترو، في دوري الدرجة الرابعة الإسباني.

تشيزني يظهر لأول مرة أساسيا مع برشلونة

ودخل الحارس البولندي فيوتشيك تشيزني التشكيل الأساسي لفريقه برشلونة لأول مرة منذ انتقاله إلى النادي الكتالوني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

تشكيل برشلونة أمام بارباسترو في كأس ملك إسبانيا

وضم تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: مارتين - رونالد أراوخو - إنييجو مارتينيز - جول كوندي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج - إريك جارسيا - بيدري.

خط الهجوم: توري - روبرت ليفاندوفسكي - فيرمين لوبيز.

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