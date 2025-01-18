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رئيس المعاهد الأزهرية يتفقد أعمال امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأقصر

رئيس المعاهد الأزهرية
رئيس المعاهد الأزهرية يتفقد أعمال الامتحانت بالأقصر، فيتو

تفقد الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية اليوم السبت ١٨-١-٢٠٢٥م لجان معهد فتيات نجع الطويل، وكذلك لجنتي النظام والمراقبة للشهادتين الابتدائية والإعدادية بمنطقة الأقصر الأزهرية.

تعليمات رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بشأن امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية 


وتابع أعمال الامتحانات ومدى مطابقة الامتحان للمنهج وتناسب الورقة الامتحانية مع جميع مستويات الطلاب، والتأكد من تطبيق تعليمات الامتحانات والمقررة من قطاع المعاهد الأزهرية ، كما قدم الشكر للدكتور عبد الصبور احمد الجالس، رئيس لجنة معهد نجع الطويل للشهادة الإعدادية، والأعضاء المساعدين وذلك لحسن سير أعمال الامتحانات داخل اللجان متمنيا لهم التوفيق والسداد.

 


وعلى هامش الزيارة تفقد أعمال لجنتى النظام والمراقبة للشهادتين الابتدائية والإعدادية،بمعهد فتيات البياضية، وحث الجميع على العمل الجاد والتفانى والإخلاص، كما قدم الشكر الجزيل للقائمين على هذه الأعمال.


تأتي هذه الزيارة في إطار حرص قطاع المعاهد الأزهرية على متابعة سير أعمال الامتحانات، والتأكيد على تطبيق كافة التعليمات المتعلقة باعمال الامتحانات، مع توفير كافة الأجواء المناسبة حرصا على مصلحة الطلاب ووضعها فى المقام الأول.

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