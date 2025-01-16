حصاد الدوري الألماني بعد نهاية الدور الأول.. أرقام مميزة لـ بايرن ميونخ.. ومنافسة قوية بين كين ومرموش على الحذاء الذهبي

الدوري الألماني، أسدل الستار على مباريات الدور الأول من بطولة الدوري الألماني موسم 2024-2025.

وترصد السطور التالية حصاد الدوري الألماني بعد نهاية الدور الأول من البوندسليجا.

بايرن ميونخ الأكثر فوز

ويعد فريق بايرن ميونخ الأكثر تحقيقا للانتصارات في الدوري الألماني بعد نهاية الدور الأول بواقع 13 انتصارا.

الأقوى هجوما ودفاعا بالبوندسليجا

كما يعد بايرن ميونخ الأقوى هجوما ودفاعا في الدوري الألماني بعد نهاية الدور الأول للمسابقة بعدما أحرز لعبوه 53 هدفا، ودخلت شباكه 13 هدفا فقط.

الأقل خسارة في الدوري الألماني

كما يعد بايرن ميونخ وباير ليفركوزن الأقل خسارة في الدوري الألماني بعدما تلقى الفريقان خسارة واحدة بالدور الأول.

ملك التعادلات في الدوري الألماني

ويعد فريق باير ليفركوزن وشتوتجارت وبريمن ويونيون برلين وهوفنهايم الأكثر تعادلا بواقع 5 مباراة لكل منهما بالدوري الألماني حتى الآن فيما يعد هايدنهايم وسانت باولي وكيل الأقل تعادلا بواقع مباراتين لكل منهما.

الأقل فوز والأكثر خسارة بالدوري الألماني

ويعد بوخوم الأقل فوزا بالدوري الألماني بواقع مباراتين فقط خلال الدور الأول، فيما يعد فريقي كيل وبوخوم الأكثر تعرضا للخسارة بواقع 12 مباراة لكل منهما بالدور الأول.

الأكثر استقبالا للأهداف بالدوري الألماني

ويعد فريق هولشتاين كيل الأكثر استقبالا للأهداف في الدوري الألماني بالدور الأول بعدما اهتزت شباكه بـ 43 هدفا.

وأنهى بايرن ميونخ الدور الأول لبطولة الدوري الألماني متصدرا قمة الترتيب برصيد 42 نقطة بفارق 4 نقاط عن باير ليفركوزن حامل اللقب.

ترتيب الدوري الألماني بعد نهاية الدور الأول

1- بايرن ميونخ 42 نقطة

2- باير ليفركوزن 38 نقطة

3- آينتراخت فرانكفورت 33 نقطة

4- لايبزيج 30 نقطة

5- شتوتجارت 29 نقطة

6- ماينز 28 نقطة

7- فولفسبورج 27 نقطة

8- فرايبورج 27 نقطة

9- فيردر بريمن 26 نقطة

10- بوروسيا دورتموند 25 نقطة

11- بوروسيا مونشنجلادباخ 24 نقطة

12- أوجسبورج 19 نقطة

13- يونيون برلين 17 نقطة

14- سانت باولي 14 نقطة

15- هايدنهايم 14 نقطة

16- هوفنهايم 14 نقطة

17- هولشتاين كيل 11 نقطة

18- بوخوم 9 نقاط



ويتصدر هاري كين مهاجم بايرن ميونخ جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني بعد ختام الجولة الـ 17 والدور الأول بفارق هدف عن النجم المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت.

ترتيب هدافي الدوري الألماني بعد نهاية الدور الأول

هاري كين بايرن ميونيخ 16 هدفا

عمر مرموش آينتراخت فرانكفورت 15 هدفا

جوناثان بوركاردت ماينز 12 هدفا

باتريك شيك باير ليفركوزن 11 هدفا

جمال موسيالا بايرن ميونيخ 9 أهداف

تيم كلينيست بوروسيا مونشنغلادباخ 9 أهداف

بنيامين سيسكو لايبزيج 8 أهداف

هوجو إيكيتيكي آينتراخت فرانكفورت 8 أهداف

فيل هاريس هولشتاين كيل 7 أهداف

إرميدين ديميروفيتش شتوتجارت 7 أهداف

شوتو ماشينو هولشتاين كيل 7 أهداف

جوناس ويند فولفسبورج 7 أهداف

فلوريان فيرتز باير ليفركوزن 7 أهداف

سيرهو غيراسي بوروسيا دورتموند 7 أهداف

ينس ستيج فيردر بريمن 7 أهداف

جيمي بينو جيتنز بوروسيا دورتموند 7 أهداف

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