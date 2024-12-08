تدل على أمراض قلبية خطيرة، تعرف على أسباب تنميل اليدين

يمكن أن تسبب حالات مختلفة الشعور بالخدر أو تنميل اليدين، وقد تشمل هذه النوبة القلبية والتهاب الأوعية الدموية والألم العضلي الليفي.

عندما يشعر الشخص بـخدر في اليدين، فقد يحدث أيضًا ضعف وأحاسيس وخز مؤلمة.

أمراض القلب والأوعية الدموية

قد تسبب الحالات القلبية الوعائية التالية خدرًا وتنميلًا في اليدين، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.



1. النوبة القلبية

إذا كان الشخص يعاني من نوبة قلبية مشتبه بها، فيجب عليه أو على شخص قريب منه طلب المساعدة الطبية الطارئة.

يمكن أن تسبب الانسدادات الشديدة في إمداد الدم الرئيسي للقلب ألمًا في الصدر بالإضافة إلى وخز وخدر في أحد الذراعين أو الآخر.

الأعراض

قد تشمل الأعراض الأخرى:

الغثيان

التعرق

ضيق التنفس

الدوخة

وخز وخدر في جانبي الجسم

ألم الكتف

تعب غير مبرر

2. السكتة الدماغية

يمكن أن يؤدي انقطاع تدفق الدم إلى المخ - ربما بسبب جلطة دموية متنقلة أو تمزق شريان يسبب نزيفًا في المخ - إلى السكتة الدماغية.

الأعراض

قد تشمل الأعراض:

ضعف مفاجئ أو خدر في جانب واحد من الجسم

ارتباك

ترهل الوجه السفلي على جانب واحد من الوجه

صعوبة الحفاظ على التوازن

مشاكل بصرية

مشاكل في الكلام

3. التهاب الأوعية الدموية

يمكن أن يحدث التهاب الأوعية الدموية عندما يهاجم الجهاز المناعي نفسه ويسبب التهاب الأوعية الدموية.

الأعراض

تختلف الأعراض بناءً على منطقة الجسم التي يؤثر عليها التهاب الأوعية الدموية.

قد تشمل بعض الأعراض:

التعب

الحمى

فقدان الوزن

التعرق الليلي

الطفح الجلدي

مشاكل الأعصاب، مثل الخدر أو الضعف

4. مرض رينود

يتسبب مرض رينود في تضييق الشرايين التي توجه الدم إلى الأصابع وأصابع القدم مؤقتًا.

الأعراض

قد تشمل الأعراض الشعور بالتنميل أو الوخز أو الحرقان في الأصابع، بالإضافة إلى تحول الأصابع وأصابع القدم إلى اللون الأزرق أو الأبيض الشاحب.

الأعصاب

قد تسبب الحالات العصبية التالية خدرًا أو تنميلًا في اليدين.

5. إصابة الضفيرة العضدية

الضفيرة العضدية عبارة عن شبكة معقدة من الأعصاب تمتد من العمود الفقري إلى كل كتف، تنقل هذه الشبكة الإشارات بين العمود الفقري والكتفين والذراعين واليدين.

ويمكن أن تؤدي إصابات الكتف والأورام وأسباب الالتهاب الأخرى إلى تلف الضفيرة العضدية، مما قد يؤدي إلى تنميل في يد الشخص.

قد يعاني الأطفال من إصابات الضفيرة العضدية أثناء الولادة بسبب تمدد الكتف المفرط في قناة الولادة.

الأعراض

قد تشمل الأعراض:

ألم شديد في الكتف أو الذراع

خدر في اليدين

ضعف وصعوبة تحريك الذراعين

6. الألم العضلي الليفي

تؤثر هذه الحالة على وظيفة الأعصاب وتسبب ألمًا مزمنًا، مما قد يؤدي إلى وخز وخدر قد يشبه إلى حد كبير متلازمة النفق الرسغي (CTS).

الأعراض

قد تشمل الأعراض الأخرى:

ألم في عدة مناطق من الجسم، والتي قد تشمل اليدين

التعب

الصداع

صعوبة النوم

الاكتئاب

مشاكل المعدة

7. إصابة الحبل الشوكي

يمكن أن تؤدي الصدمة الناتجة عن إصابة الحبل الشوكي إلى وخز وتنميل في اليدين والقدمين، ويمكن أن تتسبب السقوط وحوادث السيارات والضربات على الرأس وجروح الطلقات النارية والعديد من الأحداث الأخرى في إصابات الحبل الشوكي.

الأعراض

قد تختلف الأعراض بناءً على المنطقة المحددة من الجسم التي تؤثر عليها الإصابة، وقد تشمل:

الحركة المتأثرة سلبًا

فقدان الإحساس

فقدان السيطرة على الأمعاء الغليظة والمثانة

الألم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.