الأحد 19 يناير 2025
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اقتصاد

هل يتيح الحساب الإسلامي إصدار دفاتر شيكات في بنك مصر؟

بنك مصر، فيتو
بنك مصر، فيتو

يتساءل العديد من عملاء بنك مصر حول إمكانية إصدار دفاتر شيكات عبر خدمات الحساب الإسلامي. 

وقال مسئولون بنك مصر إنه بالفعل يتيح الحساب الإسلامي للعملاء إمكانية إصدار دفاتر الشيكات لسهولة التعامل على حساب العميل.

 

تفاصيل خدمات الحساب الإسلامي 

ويقدم بنك مصر لعملاء الحساب الإسلامي عدة خدمات متنوعة وهي كالتالي: 

إمكانية الاستعلام عن حسابات العميل وتنفيذ معظم معاملاته البنكية مجانًا من خلال خدمة الانترنت البنكي

إمكانية إصدار بطاقة خصم فوري على الحساب مجانا

سهولة التعامل على الحساب على مدار الساعة 24/7 من خلال ماكينات الصراف الالي المنتشرة في جميع انحاء الجمهورية

إمكانية سداد الالتزامات المختلفة نيابة عنك في حالة وجود تعليمات مستديمة بذلك خصمًا من الحساب.

إمكانية تحويل المرتبات واستقبال وإرسال التحويلات علي الحساب.

الحساب الإسلامي من بنك مصر

يأتي الحساب الإسلامي، عبارة عن حساب تم مراجعة ضوابطه من هيئة الرقابة الشرعية وهو حساب تحت الطلب ولا يستحق عائد على المبالغ المودعة في الحساب حيث ان الهدف الاساسي حفظ أموال العميل وتسهيل التعامل التجاري وليس الاستثمار ويتم فتحه باسم الشركة ويجوز للعميل التعامل عليه في أي وقت يشاء ولا يخضع لمدة محددة، ويأذن العميل للبنك في استثمار رصيد الحساب الجاري وفق الضوابط الشرعية المنظمة لذلك.

يمكن للعميل التمتع بسهولة سحب وإيداع أمواله في أي وقت، كما يمكنك إجراء معاملاته المصرفية اليومية والحصول على جميع احتياجاته البنكية الأساسية.

يتم فتح الحساب بأحد الفروع الإسلامية ويمكن إجراء كافة معاملات العميل  البنكية من خلال كافة فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية سواء الفروع النمطية أو الإسلامية.

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