تفاصيل جديدة في أزمة إيقاف القيد بنادي الإسماعيلي مجددا

كشف الإعلامي خالد الغندور، تفاصيل إيقاف القيد للنادي الإسماعيلي مجددًا بعدما كان تم فكه خلال الأيام القليلة الماضية.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "فيفا وضع اسم نادي الإسماعيلي في الأندية الموقف قيدها، وهذا بسبب مستحقات ثنائي الدراويش السابق جان موريل وكارميلو ألجاراناز بالإضافة إلى شكوى نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة".

وأضاف: "مصدر مسؤول في النادي الإسماعيلي في تصريحات خاصة لـ ستاد المحور، أنهم مطالبين بسداد مبلغ 900 ألف دولار، للاعب الإيفواري جان موريل أي ما يوازي 45 مليون جنيه، والاتفاق كان 300 ألف دولار مقدم، ولكن النادي دفع 200 ألف دولار فقط بس ويتبقى 100 ألف دولار، والقسط التاني في ديسمبر كان 300 ألف دولار ولكنهم متدفعوش، بالتالي اللاعب له حاليًّا 400 ألف دولار إضافة إلى 300 ألف دولار قسط أخير يعني له 700 ألف دولار من أصل 900 ألف دولار".

واختتم: "بجانب اللاعب البوليفي كارميلو ألجاراناز له 550 ألفًا دفعنا 150 دولارًا فقط ألف فقط، وله قسطين في نوفمبر وديسمبر لم يدفعوا وكل قسط منهم بـ 100 ألف دولار، لذلك إيقاف القيد مجددًا كان أمر متوقع، بالإضافة إلى شكوى نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة".

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، إيقاف قيد نادي الإسماعيلي من جديد.

ويتصدر النادي الأهلي، جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق الجولة الثامنة من الدوري.

ويحتل الأهلي قمة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 15 نقطة بفارق نقطة عن الزمالك وبيراميدز قبل الجولة الثامنة.

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الثامنة

1 الأهلي 15 نقطة

2 الزمالك 14 نقطة

3 بيراميدز 14 نقطة

4 سيراميكا كليوباترا 12 نقطة

5 المصري البورسعيدي 12 نقطة

6 زد اف سي 10 نقاط

7 فاركو 10 نقاط

8 الإسماعيلي 9 نقاط

9 بتروجيت 9 نقاط

10 الاتحاد السكندري 9 نقاط

11 البنك الأهلي 8 نقاط

12 غزل المحلة 8 نقاط

13 طلائع الجيش 8 نقاط

14 حرس الحدود 6 نقاط

15 إنبي 6 نقاط

16 الجونة 6 نقاط

17 سموحة 5 نقاط

18 مودرن سبورت 4 نقاط

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