مارك فوتا: أتابع جميع مباريات الإسماعيلي والأهلي هو الأفضل دائما في مصر

تحدث الهولندي مارك فوتا المدير الفني السابق لفريق الإسماعيلي، عن رأيه في مستوى الدوري المصري خلال الفترة الماضية.

وقال مارك فوتا عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:"أتابع الإسماعيلي في كل مباراة، كانوا يكافحون على مدار العامين أو الثلاثة أعوام الماضية لقد كانوا يقاتلون دائما من أجل الهبوط".

الأهلي الأول في مصر دائمًا

وأضاف: "أعتقد أن الدوري أصبح أقوى وأقوى مع فرق الشركات الجديدة التي تتمتع بقاعدة مالية قوية، بالطبع يعتبر النادي الأهلي الأول في مصر دائما، ولكن لديك الآن بيراميدز وبالطبع زد والزمالك، لديك العديد من الأندية الاخرى التي تحاول الفوز بالدوري أو المنافسة على الفوز بالدوري لذا فهو دوري صعب وأعتقد أن هناك الكثير من اللاعبين الجيدين في الدوري".

وأكمل:"كانت أصعب المباريات دائمًا في إفريقيا لأنك دائمًا ما تواجه حكما لا يساعدك عندما تكون خارج الأرض، أتذكر المباراتين ضد شبيبة القبائل لقد لعبنا المباراتين بشكل جيد للغاية لكننا لم نتمكن من التسجيل لأنهما كانا دفاعيين للغاية وخسرنا المباراتين 1-0 لكننا لعبنا مباراة مذهلة أتذكر أن مدرب شبيبة القبائل جاء بعد المباراة في الجزائر مع الكثير من المشجعين العدوانيين وقال لديكم فريق رائع لقد لعبتم كرة قدم رائعة انتم سيئو الحظ للغاية لعدم الفوز في هذه المباراة".

واختتم حديثه قائلًا: "أيضًا في جنوب إفريقيا كان من الصعب جدًّا الخروج من مصر واللعب في إفريقيا، من الصعب دائمًا الفوز بسبب المشجعين والحكام فهم دائما لصالح الفريق المضيف، لذلك وجدت أنه من الصعب جدا الفوز خارج الملعب في دوري ابطال إفريقيا بسبب المشجعين والحكام فهم دائما لصالح الفريق المضيف".

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