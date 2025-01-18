السبت 18 يناير 2025
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ثقافة وفنون

العوضي ينعي والد ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز والعوضي،فيتو

نعى الفنان أحمد العوضي والد طليقته النجمة ياسمين عبد العزيز، مساندا إياها عقب رحيل والدها اليوم السبت.

رحيل والد ياسمين عبد العزيز

وقدم العوضي نعيا للراحل قائلًا: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ  توفي إلى رحمة الله تعالى الأستاذ  الغالي (محمد عبد العزيز) والد الغالية ياسمين عبد العزيز..أتقدم بالتعازي ونسأل الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته 
أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة 

وكانت  قد أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز خبر وفاة والدها عبر حسابها على "انستجرام"، قائلة: "توفي إلى رحمة الله أبويا البقاء لله".

 

وتخوض ياسمين عبدالعزيز السباق الرمضاني 2025 بمسلسل وتقابل حبيب ويعكف عمرو محمود ياسين حاليًّا على كتابة باقي حلقات المسلسل، الذي يتكون من 30 حلقة، والعمل  بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، محمود ياسين جونيور، إيمان السيد، وبدرية طلبة، وجاري الاتفاق مع باقي أبطاله حاليًّا، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

 

يُذكر أن ياسمين عبد العزيز غابت عن منافسات موسم دراما رمضان الماضي 2024، بعدما شاركت في موسم 2023 بمسلسل ضرب نار مع أحمد العوضي، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وضم ماجد المصري.

 

 

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