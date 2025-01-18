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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة بايرن ميونخ أمام فولفسبورج بالدوري الألماني

بايرن ميونيخ،فيتو
بايرن ميونيخ،فيتو

الدوري الألماني، أعلنا المديران الفنيان لفريقي بايرن ميونخ وفولفسبورج، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستقام بينهما بعد قليل ضمن مباريات الجولة الـ 18 من عمر الدوري الألماني.

 

تشكيل بايرن ميونيخ أمام فولفسبورج

تشكيل فولفسبورج أمام بايرن ميونيخ 

 

ويدخل فولفسبورج المباراة آملًا في تحقيق نتيجة إيجابية، حيث يسعى على الأقل للتعادل للعودة بنقطة قد تكون ذات أهمية كبيرة في ظل تقارب النقاط في جدول الترتيب.

وقبل الجولة الثامنة عشر، يتصدر بايرن ميونخ جدول البوندسليجا برصيد 42 نقطة، جمعها من 17 مباراة، حيث حقق 13 انتصارًا، وثلاثة تعادلات، وهزيمة واحدة.

ويحتل فولفسبورج المركز السابع برصيد 27 نقطة، بعد أن حقق ثماني انتصارات، و3 تعادلات، و6 هزائم، ويتصدر بايرن ميونخ الدوري الألماني بفارق أربع نقاط عن باير ليفركوزن حامل اللقب.

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الدوري الألماني فولفسبورج بايرن ميونخ

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