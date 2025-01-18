السبت 18 يناير 2025
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استبعاد 10 قيادات بلجان امتحانات الإعدادية في القاهرة والمنوفية وضبط 3 حالات غش بالشرقية

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية

امتحانات الإعدادية، قررت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، استبعاد ٤ رؤساء لجان في اليوم الأول لامتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة.

امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه تم استبعاد رئيس لجنة مدرسة فاطمة الزهراء لمخالفة التعليمات بفتح مظاريف الأسئلة قبل الموعد المحدد قانونًا.

كما تم استبعاد رئيس لجنة مدرسة أحمد عصمت للغات، وكذلك رئيس لجنة مدرسة المستقبل الإعدادية بنات، ورئيس لجنة مدرسة سراي القبة الإعدادية بنات، لمخالفة التعليمات في حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان، وإحالة المستبعدين إلى الشئون القانونية بالمديرية للتحقيق.

متابعة امتحانات الشهادة الإعدادية  

وفي المنوفية تم استبعاد ٦ من قيادات اللجان الامتحانات لمخالفتهم التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

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