الكثافات الطلابية في مدارس الجيزة، قصة 16 إدارة تعليمية كانت تعاني من الأزمة

شهر واحد فقط احتاجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة سعيد عطية لضبط الكثافات الطلابية في مدارس الجيزة، وتنفيذ تكليفات وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف.

وكان الوضع في ملف الكثافات الطلابية في معظم مدارس الجيزة أكثر صعوبة مما هو عليه الآن، فوقت أن تولى " عطية" مسئولية مديرية التربية والتعليم بالجيزة كان عدد الإدارات التعليمية التي نفذت تكليفات وزارة التربية والتعليم وخفضت الكثافات الطلابية في فصول المدارس التابعة لها، لا يتجاوز خمس إدارات فقط من أصل ٢١ إدارة تعليمية بمحافظة الجيزة.

وبعد شهر تقريبًا من تولي سعيد عطية المسئولية تمكن من حل مشاكل الكثافات الطلابية في نحو ١٨ إدارة تعليمية، ليتبقى ثلاث إدارات تعليمية فقط تعاني من مشاكل الكثافات الطلابية المرتفعة، وجاري العمل على حل المشكلة في تلك الإدارات.

ومن المتوقع أن يتم إنهاء مشاكل الكثافات الطلابية في مدارس تلك الإدارات قبل إنتهاء الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي.

وبحسب مصادر بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، فإن سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة يولي اهتمامًا كبيرًا بحل مشكلة الكثافات الطلابية وتنفيذ تكليفات وزير التربية والتعليم في هذا الملف.

وتعد قضية خفض الكثافات الطلابية بالمدارس واحدة من أهم محاور خطة وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف لتحقيق جودة التعليم في صفوف التعليم قبل الجامعي.

وكان وزير التربية والتعليم، قد أكد أن استراتيجية الوزارة لتطوير التعليم ثابتة ولم تتغير وما تقوم به الوزارة من جهود وآليات تستهدف تنفيذ الأهداف المحددة داخل الاستراتيجية. مستعرضًا التحديات التي تواجه العملية التعليمية، والإجراءات التنفيذية والآليات التي اتخذتها الوزارة الفترة السابقة لمواجهة تحديات المستمرة منذ 50 عامًا، في الفترة، مؤكدًا أنه تم وضع حلول عاجلة لهذه التحديات وفقًا للإمكانات المتاحة.



وأكد الوزير أن الوزارة نجحت في القضاء على مشكلة الكثافات الطلابية، وخفض الكثافات الطلابية إلى معدلات أقل من (50) طالبًا في الفصل واستحداث فصول دراسية جديدة بواقع (98744) فصل، كما تم حل مشكلة العجز في أعداد المعلمين الذي كان يمثل عدد (460) ألف معلم، حيث تم حلها بنسبة 90%، فضلًا عن إعادة هيكلة مرحلة الثانوية العامة لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل المدرسة ومنح الفرصة للمعلم لتدريس المواد الأساسية بعدد الساعات المعتمدة.

كما أكد أن نظام أعمال السنة يساهم في متابعة وتطوير المستوى العلمي للطلاب ومنح الفرصة للمعلم لمتابعة مستوى التحصيل الدراسي للطالب، مؤكدًا أن أي نظام تعليمي في العالم يتضمن أعمال السنة.



وتابع الوزير متطرقًا لخروج اللغة الأجنبية الثانية من المجموع، مشيرًا إلى أن الهدف هو التركيز على دراسة لغة أجنبية واحدة وأساسية وزيادة عدد الحصص المقررة لها لتدرسيها بشكل أفضل مما يساهم في إتقانها لدى الطلاب.



وأوضح أنه تم أيضًا علاج التحديات المتعلقة بجذب الطلاب إلى المدرسة، لتحقيق عملية تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب، حيث بلغت نسبة حضور الطلاب حاليًّا على مستوى مدارس الجمهورية 85٪؜، كما أشار إلى أن التوسع في إنشاء وتطوير المدارس المصرية اليابانية يمثل أولوية قصوى لدى وزارة التربية والتعليم لما تقدمه من نموذج تعليمي ناجح.

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