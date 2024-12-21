"كتشنة" امتحانات صفوف النقل بالجيزة، تعليمات تثير اللغط بين المدارس الخاصة

كشفت مصادر بمديرية التربية والتعليم بالجيزة أن هناك تعليمات صدرت من مديرية التربية والتعليم لمديري الإدارات التعليمية بإبلاغ المدارس الخاصة أن تعد امتحانات نصف العام لصفوف النقل دون أن تضع المدارس أسماءها على هذه الامتحانات.

وقالت المصادر ذاتها إن التعليمات تتضمن إرسال تلك الأسئلة للمديرية، ما يعني إمكانية استخدام أسئلة مدرسة لمدرسة أخرى.

ما أقدمت عليه مديرية التربية والتعليم بالجيزة يسمى في المجتمع المدرسي بـ"كتشنة الامتحانات" وهي تشبه عملية توزيع كروت الكوتشينة على الأفراد، حيث يتم توزيع امتحان وضعته مدرسة لطلاب مدرسة أخرى.

الأمر الذي اعتبرته المصادر مخالفًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم التي تنص على استقلالية المدارس الخاصة.

وانتقد ممثلو أصحاب المدارس الخاصة تلك التعليمات، ووصفوها بأنها تهدد سرية الامتحانات، وأن الأصل في الأمور أن تقوم المدرسة الخاصة بوضع امتحانات صفوف النقل لطلابها تحت إشراف التوجيه الفني بالإدارة التعليمية.

وتنص تعديلات القرار الوزاري 420 المعمول بها من نوفمبر ٢٠١٤ على أن أن يقوم موجه كل مادة بالإدارة التعليمية بتكليف أقدم مدرس بالمدرسة الخاصة لكل مادة بوضع امتحانات بشرط أن يكون له عقد ومؤمن عليه ومضى على تعاقده مع المدرسة ثلاث سنوات على الأقل، وتكلف الإدارة التعليمية أحد الموجهين بالإشراف على امتحانات المدرسة الخاصة وعليه التأكد من استيفاء جميع الإجراءات المتعلقة بالامتحان ويستمر في الإشراف على سير وأعمال تقدير الدرجات، وفي جميع الأحوال يكون مدير المدرسة هو رئيس لجنة الامتحانات.



ووفقًا لمصادر بمديرية التربية والتعليم بالجيزة؛ فإن الدافع الذي يدفع مديرية التربية والتعليم بالجيزة إلى التمسك بهذا الإجراء، هو عدم معرفة المدرسة الخاصة أي نموذج امتحان سوف يؤديه طلابها، وهو أمر لم يرد به نص قانوني، حيث ينص القرار الوزاري رقم ٤٢٠ الصادر بشأن تنظيم أعمال المدارس الخاصة ( عربي ولغات) على أن تقوم الإدارة التعليمية عن طريق التوجيه الفني بتكليف أقدم معلم بالمدرسة في كل مادة بوضع الامتحان تحت إشراف التوجيه الفني بالإدارة التعليمية، والمدرسة التي تخالف انضباط سير الامتحان بها يتم تحميلها على مدرسة رسمية ( حكومية) لمدة ثلاث سنوات، بمعنى أنه في حالة مخالفة المدرسة تكون ملزمة بأن يؤدي طلابها الامتحان في مدرسة حكومية تحددها الإدارة التعليمية لمدة ثلاث سنوات.

وأكدت المصادر أن ما ينص عليه قرار وزاري، لا يتم تغييره إلا بموافقة صريحة من وزير التربية والتعليم، وتلك الموافقة تمثل تعديلًا للقرار الوزاري، وفي حالة عدم وجود موافقة من الوزير فيسري القرار المعمول به.

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