السبت 18 يناير 2025
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رياضة

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

ليفربول
ليفربول

 برينتفورد ضد ليفربول، كشف مدرب ليفربول عن تشكيلة فريقه لمباراة برينتفورد مساء اليوم السبت ضمن الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي على ملعب "جريفين بارك".

 

تشكيل ليفربول أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: ماك أليستر، جرافنبرخ، سوبوسلاي. 

خط الهجوم: لويس دياز، محمد صلاح،  جاكبو.

موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد

تنطلق مباراة ليفربول وبرينتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة برينتفورد ضد ليفربول

تذاع مباراة برينتفورد ضد ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 1.
 

كانت مباراة الدور الأول بين ليفربول وبرينتفورد  على ملعب "الأنفيلد" انتهت بفوز ليفربول بهدفين دون رد.

ويطمح ليفربول إلى تحقيق فوزه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال عام 2025، عندما يحل ضيفا على برينتفورد، اليوم السبت، في الجولة الـ 22.

 


ليفربول يبحث عن أول انتصار

وعانى ليفربول من سوء حظ، خلال مشواره بالبطولة منذ بدء العام الجديد، حيث سقط في فخ التعادل 2-2 مع ضيفه مانشستر يونايتد، قبل أن يتعادل بصعوبة بالغة 1-1 مع مضيفه نوتنجهام فورست، في المرحلتين الماضيتين للبطولة.

ورغم التعثر، لا يزال ليفربول محتفظا بموقعه في الصدارة، حيث يمتلك 47 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه آرسنال، علما بأن فريق المدرب الهولندي آرني سلوت، ما زال يمتلك مباراة مؤجلة أمام مضيفه إيفرتون.

 

ورغم البداية القوية لليفربول في البطولة هذا الموسم، اكتفى رفاق النجم الدولي المصري محمد صلاح، بتحقيق 3 انتصارات فقط مقابل 4 تعادلات، في لقاءات الفريق السبعة الأخيرة بالمسابقة.

 

وبعد أدائه الباهت أمام نوتنجهام، يتطلع محمد صلاح للعودة إلى هز الشباك مرة أخرى أمام برينتفورد، أملا في تعزيز موقعه في صدارة جدول هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

 

 

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة، في حين أن برينتفورد لديه 28 نقطة في المركز الحادي عشر.

 

وبعد مباراة اليوم، يتجه ليفربول إلى  دوري أبطال أوروبا حيث سيواجه ليل في الجولة السابعة من مرحلة الدوري، مع العلم إنه ضمن التأهل إلى منافسات دور الـ16 من البطولة الكبري.

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