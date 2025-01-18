لماذا أثارت نهاية مسلسل نقطة سودة سخرية متابعي مواقع التواصل الاجتماعي؟

شهدت نهاية مسلسل نقطة سودة جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبروا من خلال التعليقات عن استيائهم وخيبة أملهم من النهاية غير المتوقعة وغير المنطقية في نظرهم.

نهاية خارج التوقعات

أحد أبرز الأسباب التي أثارت السخرية هو أن النهاية جاءت غير متوقعة على الإطلاق، فظهور فريد السيوفي “رياض الخولي” رآه الكثيرون غير منطقي ويفتح الباب لجزء ثان من العمل ولكن بفكرة غير مبررة على الإطلاق.

حيث أن فريد كان من المفترض أنه قد مات منذ بداية العمل بفعل فاعل وهي زوجته سعاد “وفاء عامر” وبعلم شقيقه مختار “أحمد بدير”، حيث قررت سعاد إزالته من على أجهزة التنفس الصناعي، حتى أن هناك طبيبة اعتزلت مهنة الطب بسبب واقعة قتله تلك.

ودفن فريد منذ وقت طويل ولكن صناع العمل قرروا بدون أي مقدمات منطقية إعادته للحياة فجأة وسط صدمة الجميع وكذلك الجمهور.

الاعتراض على النهاية المفتوحة

كما أبدى بعض متابعو المسلسل اعتراضهم على فكرة تقديم نهاية مفتوحة، خاصة في ظل وجود مط وتطويل لأحداث العمل على امتداد ٥٠ حلقة، ورأى كثير من المتابعين أن صناع العمل كانوا من الممكن اختصاره أو تقديم الأحداث التي سيقومون بتقديمها في جزء ثان خلال ال ٥٠ حلقة.

انتقادات سابقة لمسلسل نقطة سودة

كل هذه الانتقادات للنهاية جاءت لتكمل انتقادات عديدة أخرى سابقة للسيناريو الذي رآه كثير من المتابعين به ثغرات عديدة، فضلا عن أخطاء التتابع وكذلك الانتقادات التي طالت بعض الأبطال في مقدمتهم الفنانة سارة سلامة بسبب الإجراءات التجميلية التي أجرتها والتي أثرت بالسلب على أدائها من وجهة نظر المنتقدين، بالإضافة إلى ظهورها الدائم بالماكياج طوال الوقت وباختلاف المشاهد والمواقف فضلا عن انتقاد سلوكيات الأبطال السلبية وإظهارهم التدخين وتعاطي المخدرات باعتبارها أمور عادية وارتكابهم كل الموبقات وكأنها أشياء ليست محرمة.

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