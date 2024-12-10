مسلسل نقطة سودة الحلقة 22، القبض على مختار السيوفي ونهاية صادمة لهيثم

مسلسل نقطة سودة الحلقة 22 ، شهدت أحداث مسلسل نقطة سودة الحلقة 22 الكشف عن أن فيروز هي التي تقف وراء استمرار هيثم في التعاطي برعاية ليلى، ويعترف علي ضد والده بأنه هو من قتل مها وأيمن، في الوقت ذاته يتزوج هيثم من فريال على غير رغبة والده ووالدته ويعيشان رغمًا عنهما في المنزل، وفي التحقيق مع صلاح ينكر وجود أي علاقة له بمها.

القبض على مختار السيوفي في مسلسل نقطة سودة الحلقة 22

وتأتي الشرطة فجأة وتقبض على مختار السيوفي الذي يشعر بالصدمة بعد معرفته أن ابنه هو السبب في القبض عليه، ويتم ضبطه إثر وجود أوراق في خزينته تدينه كما يتم الكشف عن وجود قطعة غيار بمخزنه عليها دماء، ويتم حبسه أربعة أيام وسط صدمة الجميع.

وتعرض ليلى على سميرة فيديوهات تدين سعاد من مهندس الكاميرات الذي كان يعمل لديها بالمركز، وتوافق سميرة شراء هذه الفيديوهات إذا كانت بها ما يكون ضد سعاد، وتختتم الحلقة أحداثها بليلى وبجوارها هيثم ملقى على الأرض وتتواصل ليلى مع أحد الأشخاص على الهاتف وتقول أن هيثم قد مات.

موعد حلقات مسلسل نقطة سودة

وفيما يتعلق بـ موعد حلقات مسلسل نقطة سودة 2024 فإنه يعرض على قناة mbc مصر من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة ٩ مساء بتوقيت القاهرة، كما تعرض الحلقات مجانا وللمشتركين على منصة شاهد من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة ٩ بتوقيت القاهرة.

شخصيات أبطال مسلسل نقطة سودة

وتدور أحداث العمل حول عائلة السيوفي، وتقدم الفنانة ناهد السباعي في المسلسل شخصية منال السيوفي، وتسعى خلال أحداث المسلسل للانتقام وتشعر دومًا أنه لا يوجد أحد يحبها خاصة والدتها وشقيقها الذي يقسو عليها، أما أحمد فهمي فيقدم شخصية عمر السيوفي، ويقدم الفنان أحمد بدير شخصية مختار السيوفي الذي يواجه العديد من التحديات للحفاظ على عائلته وشركته.

أما سماح أنور فتجسد شخصية سميرة وهي تسعى للانتقام من مختار الذي يجسد شخصيته الفنان “أحمد بدير”، ويقدم نضال الشافعي شخصية صلاح الذي يسعى لاكتساب حب الجميع كما أنه يتمنى أن تتدمر عائلة السيوفي التي ينتمي لها عمر “أحمد فهمي” ومنال “ناهد السباعي”، بينما تقدم الفنانة سارة سلامة شخصية فيروز منتصر وهي شخصية طموحة ومتطلعة، أما أحمد مجدي فيقدم شخصية علي السيوفي وهو شخصية جبانة تخشى المواجهة ولكنه مع الوقت يتحول.

أبطال مسلسل نقطة سودة

يشارك في مسلسل “نقطة سودة” نخبة من الفنانين، على رأسهم: أحمد فهمي، أحمد مجدي، أحمد بدير، سماح أنور، وفاء عامر، نضال الشافعي، ناهد رشدي، ناهد السباعي، سارة سلامة، هدى الإتربي، أحمد خالد صالح، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

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