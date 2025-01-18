السبت 18 يناير 2025
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خارج الحدود

أردوغان: الاحتلال لم يستطع تركيع شعبنا في غزة

أردوغان، فيتو
أردوغان، فيتو

علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على التوصل لاتفاق بوقف إطلاق النار في غزة، قائلا: “أبارك لشعب غزة هذا الاتفاق لأنهم قاوموا الاحتلال وصمدوا في ظل المجازر التي ارتكبت في حقهم”.

الاحتلال لم يستطع تركيع شعبنا في غزة

وأضاف الرئيس التركي: “الاحتلال لم يستطع تركيع شعبنا في غزة.. نقف إلى جانب جميع أطياف القطاع”.

وتابع أردوغان: "العالم بأسره أغلق عينيه عما كان يقوم به الاحتلال في قطاع غزة".

35 طفلا فلسطينيا استشهدوا يوميا في قطاع غزة

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، إن 35 طفلا فلسطينيا استشهدوا يوميا في قطاع غزة نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم اليونيسف جيمس إلدر، أمس الجمعة، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده في مكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، إنه بحسب البيانات الطبية فإن 15 ألف طفل استشهدوا منذ 7 أكتوبر 2023.

وأوضح: "هذا يعني استشهاد 35 طفلا في اليوم الواحد طوال 14 شهرا".

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 

من ناحيتها، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الجمعة، إن نحو 15 طفلا أصيبوا يوميا بإعاقات قد تستمر مدى الحياة نتيجة أسلحة متفجرة استخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة خلال 2024.

وذكرت الأونروا أن "نحو 475 طفلا كل شهر، أو 15 طفلا يوميا، أصيبوا بإعاقات قد تستمر مدى الحياة، تشمل جروحا خطيرة في الأطراف وضعفا في السمع، نتيجة استخدام الأسلحة المتفجرة بقطاع غزة خلال 2024".

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